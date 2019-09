Hollywood-stjerne idømt fængselsstraf

En bøde på cirka 202.000 kroner, 250 timers samfundstjeneste og 14 dage i fængsel blev straffen for 'Desperate Housewives'-stjernen Felicity Huffman.

Det skriver CNN, efter hun har modtaget sin dom i Boston. Stjernen er blevet dømt for at have betalt William Rick Singer og hans firma The Key for have hjulpet stjernens børn med at snyde til eksamen.

Firmaet har også systematisk forfalsket dokumenter, der har beskrevet kundernes børn som atletiske talenter, samtidig med at have bestukket flere personer for at få gode udtalelser. Den slags kan nemlig garantere, at man kommer ind på sit drømmeuniversitet.

'Lod min datter i stikken'

I et brev til distriksanklageren har Felicity Huffman prøvet at forklare, hvordan hun blev indblandet i skandalen.

'I min higen efter at være en god mor, lod jeg mig selv blive i den tro, at jeg bare gav min datter en fair mulighed for at opnå det, hun ville. Jeg kan se ironien i det hele, fordi jeg nu har indset, at jeg har gjort det modsatte af fair. Jeg har brudt loven, ført uddannelsessystemet bag lyset, forrådt min datter og ladt min familie i stikken,' skrev hun.

Huffmans datter var angiveligt ikke klar over moderens forbrydelse. I retten brød Hollywood-stjernen sammen og beskrev en samtale, hun havde med sin datter, da forbrydelsen kom frem.

'Jeg ved ikke, hvem du er længere, mor. Hvorfor troede du ikke, at jeg kunne klare det selv?' sagde datteren til sin mor.

Felicity Huffman er den første forælder, som har modtaget sin dom i sagen, der omfatter flere end 50 personer. Både forældre, mentorer, testadministratorer og medsammensvorne er blevet sigtet i skandalen.