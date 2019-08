Hug til nyt TV2-program: - Jeg finder noget andet at glo på

TV2's nye satsning 'Go' aften LIVE' bliver beskyldt for at være en kopi af DR1's 'Aftenshowet'

- Vi er klar... Tror vi nok.

Natasja Crone bød mandag aften velkommen til TV2's nye dagsaktuelle talkshow 'Go' aften LIVE' med en smule usikkerhed i stemmen.

Selv om programmet kun lige er gået i luften, er modtagelsen på Facebook - trods enkelte positive - nådesløs i sin kritik. Flere seere kalder programmet for en 'dårlig udgave af Aftenshowet', 'rodebutik' og alt for 'mørkt og dunkelt'.

Sandra Livornese skriver således 'Gode værter, men hold op, hvor er det ringe.. det er en direkte kopi af Aftenshowet ... Sidste gang jeg gider se det..,' skriver hun.

Tina Runager Larsen er også skuffet over programmet. Hun plejede at se 'Go' aften Danmark' med familien, mens de spiste, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg troede først, at det var TV2 News, så jeg måtte se lige tjekke, men nej, det var rigtig nok. Det gider jeg ikke at se, jeg finder noget andet at glo på, lyder den kontante melding fra Tina Runager Larsen.

Tina Runager Larsen var trofast seer af 'Go' aften Danmark'. Nu er hun skuffet. Foto: Privatfoto.

Lagermedarbejderen fra Frederikshavn vil gerne 'slappe af' og gider ikke blive 'bombarderet med nyheder' - dem ser hun senere på aftenen.

- Jeg blev skuffet, for jeg kunne godt lide det gamle. Der var både indslag med helt almindelige mennesker og nogle kendte, der fortæller noget, man ikke har hørt så meget om, siger Tina Runager Larsen.

Hun er glad for værterne Abdel Aziz Mahmoud, Natasja Crone, Jes Dorph-Petersen og Petra Nagel, men der skal gøres noget ved belysningen, mener hun.

- Lokalet var helt dunkelt og mørkt. Som jyde kan jeg godt lide at se, hvordan vejret er i København, fortæller Tina Runager Larsen.

Se også: TV2-chef efter sort skærm: - Vi er klar i morgen

'Ikke et nyt aftenshow'

Redaktøren for både 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften LIVE', Henriette Ladegaard-Pedersen, har læst kommentarerne, forsikrer hun.

- Vi har selvfølgelig læst med og set, hvad de trofaste seere skriver. Det er klart, at når man laver en så stor ændring, som vi gjorde i går (i mandags, red.), så giver det en voldsom reaktion. Det er vi faktisk rigtig glade og ydmyge over for. Vi tager det ind. Det er et program, der bliver lavet sammen med seerne. Men se det lige mere end én aften. Dem, der producerer det, skal lige have det ind under huden.

Nogle kalder programmet for en kopi af Aftenshowet på DR1?

- Det er ikke et nyt Aftenshow. Man vil opleve et mangfoldigt opbud af gæster, som man ikke ser normalt. Vi tror på, at værterne, med deres personligheder, vil bringe noget helt unikt med i showet, som vi allerede kan se i kulisserne.

Flere beklager sig over det mørke og dunkle lokale?

- Vi er helt enige i, at det var alt for mørkt. Vi havde sat lyset om eftermiddagen, men det blev overskyet, og lyset blev mørkere, end vi havde forventet. Vi producerer i et glashus, så vi skal lige have styr på alle knapperne.

Hvad vil du sige til alle de skuffede seere?

- Vi håber, at folk stadig ser med og lige giver det en chance. Vi er fortsat meget glade for indspark og efterkritik fra vores brugere. De må gerne holde os i ørerne, lyder meldingen fra programmets ansvarlige redaktør, Henriette Ladegaard-Pedersen.

Se også: TV2 afslører: 'Vild med dans' flytter