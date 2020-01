Hun får en til at tænke på bryster

Katrine Egebak fra 'Ex on the Beach' er nomineret til årets bedste bryster, når der fredag afvikles Reality Awards

En af de mest omdiskuterede kåringer til Reality Awards er årets bedste bryster. Blandt de nominerede er 23-årige Katrine Egebak fra 'Ex on the Beach'.

- Jeg har det fint nok (med at være nomineret). Jeg tror ikke, at man skal tage det så tungt, siger hun, da hun gæster Ekstra Bladets tv-studie til en snak om nomineringen.

Der er dog også visse hager ved nomineringen.

- Det er også sådan lidt. Når det er det første, der dukker op på Google, synes jeg ikke, at det er super fedt. Jeg tager det som en kompliment, fortæller hun om den omdiskuterede kategori, som hun egentligt heller ikke ved, om hun har lyst til at vinde.

I 2018 var Josefine Sandby fra 'Pigerne' nomineret til selvsamme kategori, som hun også vandt. Hun sendte sin søster på scenen, der meddelte salen, at hun på vegne af sin søster nægtede at modtage prisen.

Hun skal vinde!

I kategorien 'Årets bedste bryster' har tre ud af de fem nominerede været under kniven for at få installeret ny barm. Katrine er ikke en af dem, men hun mener ikke, at det diskvalificerer de andre. Faktisk er hendes personlige favorit den nomineret, der har størst barm. Nemlig Mariyah Samia fra 'Besat af bad boys'.

- Når man tænker på hende, så tænker man bryster, lyder det uden at det skal forstås som et angreb.

- Jeg synes, at det er meget nice til hende. Hun gør det godt, lyder det diplomatisk.

Teitur Skoubo, der var med i studiet, er af en anden overbevisning.

- Naturlige bryster kontra silikonebryster. Jeg synes ikke, at det skal i samme kategori. Man kan ikke sammenligne det, lyder det.

- Er det ligesom doping?

- Ja, det er det jo. Det er ikke dine bryster, lyder det fra den færøske 'Paradise'-vinder.

Du kan se, hvem der løber med prisen for Året bedste bryster samt alle andre kategorier på Ekstra Bladet live fra klokken 20.00 i aften.

Danmarks vildeste awardshow afvikles fredag aften. Tag et vildt tilbageblik. Redigering: Mikkel Cramon, Sólfinn Hughes

