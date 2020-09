Den 44-årige britiske Hollywood-stjerne Kate Winslet indrømmer nu, at hun fortryder, at hun har arbejdet sammen med to af verdens største filminstrukører, nemlig Woody Allen og Roman Polanski.

Det siger Kate Winslet i et stort interview med det amerikanske medie Vanity Fair.

Kate Winslet har vundet en Oscar-pris og er blevet nomineret til en Oscar hele seks gange. Foto: AP.

Kate Winslet, der blev verdenskendt i 1997 for sin rolle som Rose i storfilmen 'Titanic', har tidligere forsvaret sit samarbejde med de to kontroversielle filminstruktører, der ofte har været i mediernes søgelys på grund af beskyldninger omkring overgreb mod kvinder.

Men i det nye interview har hun altså foretaget en kovending. Og hun henviser til, at hun ønsker at være et godt eksempel for yngre kvinder i branchen ved at udvise lidt integritet.

- Hvad fanden havde jeg gang i, da jeg arbejdede med Woody Allen og Roman Polanski? Det er utroligt for mig nu at se, hvordan disse to mænd er blevet hyldet så bredt i filmbranchen og i så lang tid. Det er fucking vanærende, siger Kate Winslet til Vanity Fair og tilføjer:

- Jeg er nødt til at tage ansvaret for det faktum, at jeg har arbejdet med dem begge. Jeg kan ikke skrue tiden tilbage. Jeg kæmper med disse fortrydelser. Men hvad er der tilbage, hvis man ikke kan være 'fucking' ærlig omkring det hele, siger Kate Winslet.

Woody Allen og Roman Polanski. Foto: AP.

Instruktørernes fortid

Den 84-årige amerikanske filminstruktør Woody Allen er tidligere blevet beskyldt for at have misbrugt sin adopterede datter Dylan Farrow. Hun hævder, at hun som kun syv-årig blev seksuelt misbrugt af Woody Allen. Den 84-årige Woody Allen har dog konstant og gentagne gange nægtet beskyldningerne.

For den 87-årige Roman Polanski drejer det sig ikke kun om beskyldninger. Han blev nemlig helt tilbage i 1977 anholdt og tiltalt for at have bedøvet og voldtaget en kun 13-årig pige. Roman Polanski erklærede sig dengang skyldig i ulovligt at dyrke sex med en mindreårig. Men før han fik sin dom, flygtede han midt under retssagen fra USA til Paris i Frankrig. Han fik efterfølgende fransk statsborgerskab og blev dermed beskyttet fra at blive udleveret til retsforfølgelse i USA.

Tre andre kvinder har ifølge Metro også efterfølgende beskyldt Roman Polanski for voldtægt.

I 2017 medvirkede Kate Winslet i Woody Allens film 'Wonder Wheel', hvor hun blandt andet spillede overfor Justin Timberlake og Jim Belushi. Og tilbage i 2011 medvirkede hun i Roman Polanskis film 'Carnage'. Hun blev i øvrigt nomineret til en Golden Globe Award for sin rolle.