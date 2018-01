Jeg vil tæve dem! Mopper-artikel fik Linse til at gå amok

Nikitas søster lufter aftenens vildeste kavalergang

Linse Kessler kunne ikke være til stede til fredag aftens Reality Awards, og derfor var hun heller ikke at finde i salen, da hun blev hyldet og modtog prisen for ’Årets kvindelige realitydeltager’ for hendes medvirken i ’Familien fra Bryggen’.

Det forhindrede dog ikke ’Dronningen af Bryggen’ i at sende en videohilsen til forsamlingen af realitystjerner på Docken i København.

Realitystjernen valgte at bruge anledningen til at sende en knap så venlig hilsen til ugebladet Se og Hør.

Linse Kessler er især vred over en af ugebladets historier om, at hun angiveligt ’Flytter ind hos Mopper’.

- Helt ærligt, I er bare en flok idioter. Jeg vil tæve dem alle sammen med en våd Se & Hør. De skulle bare have en på skallen. Jeg hader jer virkelig, jeg kan ikke fordrage jer Se og Hør, sagde Linse, hvorefter hun rev et Se og Hør-blad i stykker og samlede en af Jyttes hundelorte op med det.

På videoen fortæller Linse Kessler, at hun især er vred over, at Se og Hør ikke respekterer hendes privatliv.

- Men så er der lige en ting, og det er, at Se og Hør jo er rigtig meget inde over det her (Reality Awards, red). Ude på gaden og ude i landet, så elsker jeg at møde alle folk, der ser programmet, og som godt kan lide mig. Jeg er aldrig afvisende, men hjemme i mit hjem, der vil jeg være i fred, og det ved Se og Hør bedre end nogen andre, og så laver de sgu den her artikel, hvor de skriver, at ’Linse ikke kan give slip’, siger hun og fortsætter:

- Det ville jeg gerne have gjort i al hemmelighed. Mellem jul og nytår skrev Se og Hør til mig, at de havde hørt, at jeg flyttede ind i Moppers lejlighed, og jeg skrev tilbage, at det ville jeg hverken bekræfte eller afkræfte, men at jeg gerne bare ville have mit privatliv i fred. Dagen efter ser jeg den her artikel om, at jeg er flyttet ind hos Mopper, siger en rasende Linse, mens hun peger ned på Se og Hør-bladet.

I videohilsnen var der dog også plads til en glad hilsen til hendes mange fans og en kærlig tanke til Kit Nielsen, der arrangerer Reality Awards.

- Jeg vil starte ud med at sige tusinde tak til alle jer, der har stemt. Jeg elsker jer alle sammen. I er sgu så søde, og I holder fandeme ved, og jeg vil også gerne sige tak til Kit, der i fem år har arrangeret Reality Awards. Det er så flot.