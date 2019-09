Kæmpe pris til Preben Kristensen

Et langt liv i teatrets, filmens og tv’ets tjeneste gjorde, at Preben Kristensen søndag eftermiddag fik overrakt Lauritzen Prisen for bedste mandlige skuespiller på 250.000 kr.

Den kvindelige ditto gik til skuespiller på Det kongelige Teater, Maria Rossing.

Vinderne af hovedrpiserne i Lauuritzen Fondens prisuddeling 2019 blev Preben Kristensen og Maria Rossing. Begge valgte i øvrigt at donere hver 50.000 kr. til flygtningebørn. Foto: Jonas Olufson

I alt uddelte Lauritzen Fonden otte priser, hvor de seks øvrige gik til kunstnerkollektivet Sort Samvittighed, forfatter Kim Fupz Aakeson, scenograf Maja Ravn, skuespiller Maria Rich, skuespiller Nicolai Jørgensen og skuespiller Alba August.

Preben Kristensen er en stor fan af kollegaen Ghita Nørby og omvendt. Derfor var det ikke overraskende Ghita, som endt. Derfor var det ikke overraskende Ghita, som holdt den tale holdt den tale, der begrundede prisen til Preben. Men da hun var færdig med at læse den motivering op, som Lauritzen Fonden havde stukket hende i hånden, talte hun fra hjertet i poetiske vendinger til sin ven, og det gjorde indtryk. Foto: Jonas Olufson

Det er 27 gang, at Lauritzen Prisen uddeles – og 54. gang hvis man tæller forløberen Henkel Prisen med – så Preben Kristensen mente selv, at han pludselig befandt sig i uhyre fornemt selskab, når bl.a. Susse Wold, Mads Mikkelsen, Lars Mikkelsen, Jesper Langberg, Bodil Jørgensen, Sofie Gråbøl, Jens Jørn Spottag og Fritz Helmuth har været blandt forgængerne.

Søren Hedegaard og Preben Kristensen har været sammen i henved 38 år. Men de blev først gift i 2005. Over de seneste ca. to år har Søren Hedegaard tabt 45 kg. ved hjælp af en operation, som Preben Kristensen kun bifald, fordi det betød alverden for Søren. ’Nu hvor Søren har tabt sig er det jo næsten som at have fået en ny mand’, grinede Preben Kristensen efterfølgende.

Stolt

– Jeg er da sindssygt stolt. Og mine forældre oppe i deres himmel ville stråle om kap med de gamle instruktører, der troede på mig. I flere måneder har jeg gået og vidst, at jeg skulle have denne pris, og det har godt nok været svært at holde mund. Min mand Søren var også helt oppe at ringe, da jeg kunne fortælle ham det. Jeg er glad og stolt, og Søren er så glad på mine vegne, jubler Preben Kristensen.

Da Preben Kristensen i 1992 lagde stemme til Genie – lampeånden i eventyrklassikeren ’Aladdin’ vakte han behørig opsigt, for han var vildt god. Faktisk var hans Genie så eminent, at Disney i USA kårede ham til at være den bedste Genie i verden – uden for deres hjemlige Disney-studier. En sådan ros hænger ved længe og genererer tonsvis af tilbud, for alle i showbiz ved, hvor kræsne og krævende de er i Disney. Denne hæder er ikke overgået mange, som ikke i forvejen befandt sig på det amerikanske førstehold. Foto: Disney

Den 66-årige skibonit er ellers ikke blevet snydt for hæderbevisninger undervejs i sin karriere. Tværtimod. Han er ridder af Dannebrog og har modtaget adskillige priser – bl.a. modtog han Teaterpokalen i 1992 og en Æres Reumert på 300.000 kr. i 2005.

De 250.000 kr. som Preben Kristensen ’vandt’ søndag, falder på et tørt sted, siger han.

Preben Kristensen store forbillede hjemme i Skive var Dirch Passer - af samme grund var det ikke uden stolthed, at Preben spillede en af Dirchs glasroller som Leopold i ’Sommer i Tyrol’. Det var i 2005 på Nørrebros Teater, hvor vennen Per Pallesen den gang var teaterdirektør og instruktør på forestillingen. Prebens Leopold væltede teatret og roserne væltede ned fra anmelderkorpset. Foto: PETER HAUERBACH/Ritzau Scanpix

Ufed svømmepøl

– Vi har vand i kælderen. Vi bor i et gammelt hus og kælderen har været fugtig i mange år, men efter at vi i de senere år er begyndt at få regn i de mængder, der nu kommer, er det da gået helt galt.

Hvis der er en forestilling, som Det ny Teater har haft særlig held med, så er det Phantom of The Opera. Og som teaterspøgelset har Preben været i fornemt selskab, idet Flemming Enevold, Peter Jorde og Tomas Ambt Kofod med stor succes har spillet samme rolle. Men heller ikke her kom Preben Kristensen til kort. Det var både publikum og anmeldere enige om. Hans flotte stemme matchede så rigeligt de tre andres. Foto: Rolf Konow

Preben Kristensen forklarer, at han og Søren Hedegaard har svømmepøl i kælderen.

– Og det er ikke på den fede måde. Vi har så meget vand i kælderen, at det trænger op i murene og ødelægger dem, og det håber vi nu at få standset en gang for alle.

Det var tre raske gutter fra Århus Teaterskole, der på Restaurant Jacobs Barbecue sprang ud som ’Linie 3’. Preben Kristensen, Anders Bircow og Thomas Eje kickstartede deres karrierer i 1979, og siden har ingen af de tre haft et roligt øjeblik. Linie 3 har med jævne mellemrum ’hærget’ landet lige siden. Foto: Jan Unger

At få affugtet og tørret en våd kælder koster penge, og vil man sikre sig mod nye oversvømmelser, koster det endnu flere penge, så Prebens fornemmelse af, at pengene falder på et tørt sted, holder nok stik.

– Hertil kommer, at Søren er meget ked af fugten. Hans astma og allergier har ikke godt af klam fugt, så nu må det ordnes, fastslår prismodtageren.