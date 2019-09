Kaos i 'Luksusfælden': - Arrogante narrøve

I aften drager 'Luksusfælden' til Horsens, hvor programmets eksperter møder Ravna og Eric, der drømmer om at købe hus sammen.

Erics enorme skattegæld spænder imidlertid ben for dem. Han skylder staten 149.000 kroner, fordi han efter eget udsagn ikke har haft mulighed for at betale børnepenge i en længere periode.

Gælden betyder, at det er umuligt for Ravna og Eric at låne penge til et huskøb. I stedet bruger de store summer på koncerter, fastfood og deres to katte, Tjalfe og Røskva.

- Det er som om, at lige så snart det bliver nævnt, at den her gæld er til skat, så er det et stort, rødt flag, og så vil de slet ikke have noget med os at gøre, forklarer en fortvivlet Eric om parrets forsøg på at låne penge.

Se også: Tv-vært i overraskende comeback

Rammer kogepunktet

Eksperterne er heldigvis knap nok trådt ind af døren, før de øjner en mulighed for at få sløjfet en ordentligt klat af gælden. Erics mor har nemlig foræret parret 12.000 kroner, så de kan tage på en fire dages tur til den københavnske metal-festival 'Copenhell'.

De penge kunne passende bruges på at betale staten tilbage i stedet, mener eksperterne.

Ravna og Eric nægter imidlertid. Parret mener, det er uetisk at bruge pengene på gælden, fordi det er en gave. Det slår derfor hurtigt gnister mellem dem og eksperterne.

Eric og Ravna bruger deres penge på koncerter med hvinende guitarer og tung tråd. Foto: TV 3

- Må jeg lige prøve at spørge, hvorfor fanden har I ringet efter os, lyder det til sidst desperat fra ekspert Jan Swyrtz.

Se også: Vanvid i 'Luksusfælden': Tabte 85.000 på fire dage

- For os var det store problem overblikket over skattegælden, forklarer Eric.

Det bliver for meget for den erfarne ekspert.

- Vi kommer sgu for at hjælpe jer, men vi kommer kraftedeme ikke for at fortælle jer, hvad jeres skattegæld er, fastslår han.

Eksperternes direkte facon falder ikke i god jord hos Ravna.

- De er nogle arrogante narrøve, der ikke prøver på at sætte sig ind i vores situation, siger hun.

Se, hvordan det går parret i aftenens afsnit af 'Luksusfældens', når programmet ruller over skærmen klokken 20.00 på TV3.