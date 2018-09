Kaos og grædende børn: Vi gik i total terror-panik

Ken Malec, der er direktør for Tradecph, der står for afviklingen af årets Guldtuben, er ked af episoden, der betød, at showet blevet afbrudt i et kvarter.

- Det er jo desværre dét, der sker, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har været i kontakt med gæster, der følte sig meget utrygge og som frygtede, at der var tale om terror. Hvad siger du til det?

- Jeg havde selv min søn med, der var meget utryg ved det hele, og det er jo en naturlig reaktion. Jeg er rigtig ked af, at nogen har haft en dårlig oplevelse, men jeg hæfter mig ved, at Royal Arena var tømt og fyldt igen på et kvarter. Det kan kun lade sig gøre, fordi sikkerhedsprocedurerne fungerer, og alle blev sendt roligt ud af døren.

- Vi har talt med en mor, der aldrig hørte, at der 'bare' var tale om brand i en popcornmaskine. Det opdagede hun først, da hun så det i tv. Har I gjort det godt nok?

- Der blev meldt ud over højtaleranlægget, at alt var under kontrol, og at det var sikkert at komme ind igen. Så blev der fortalt fra scenen under først 'act', da showet gik i gang igen, at der var tale om en popcornmaskine. Fem minutter senere blev det gentaget igen fra scenen for at sikre, at dem, der ikke var kommet ind med det samme, også fik informationen. Så det blev gjort klart to gange.