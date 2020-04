Kendt fra TV2: Deler ærligt nøgenbillede

Den gravide tv-kendis Lise Vandborg er ikke bange for at dele med omverdenen, hvordan hendes krop ser ud

Lise Vandborg, der er kendt fra TV2-programmet 'Nybyggerne', har lagt et billede op af sine gravide mave på Instagram.

Men billedet adskiller sig fra mange andre graviditetsbilleder, der bliver delt. Hun har nemlig ikke en trevl på kroppen.

- Det er et dejligt, ærligt billede, der ikke skjuler noget. Der kommer jo lidt ekstra appelsinhud og strækmærker, og det hører til, og det er fint, så længe man er sund og rask.

- Det er jo egentlig bare en hverdagssituation. Og kroppen er så vild, at den kan lave en baby, fortæller hun til Ekstra Bladet om billedet, der er taget i badet.

- Der er jo bare hud

Billedet har ligget gemt i kamerarullen i en halvanden måneds tid. Hun har ventet med at dele det, fordi da billedet blev taget, havde hende og Michael Christensen ikke offentliggjort graviditeten endnu.

Men nu ville hun gerne dele billedet, Michael tog af hende, da hun var i uge 20.

- Han tog billedet, fordi han syntes, det så hyggeligt ud i badet, hvor jeg lige kunne vise maven frem. Og på billeder viser jeg jo ikke kønsdele eller bryster, så det er jo bare hud, forklarer hun.

Lise Vandborg håber, hun kan være med til at rykke ved kropsidealerne. Privatfoto

Hun håber på, at hun med sit billede af, hvordan hendes krop nu engang ser ud, kan være med til at rykke ved de kropsidealer, der er.

- Min tanke er faktisk, at der ikke skal være for mange tanker om det. Jeg vil gerne gøre kroppen lidt mindre mystisk. Vi er jo, som vi er. Jo flere kroppe, man bliver præsenteret for - tykke som tynde - jo mere kommer vi måske væk fra, at der er et ideal.

- Som voksen har jeg ikke selv følt mig forkert, men jeg kan godt huske følelsen, fra jeg var teenager. Jeg fik altid at vide, at jeg var den tynde, der nemt kunne knække.

- Vi er nok altid blevet påvirket af idealer. Man må hverken være for tyk eller tynd. Hvis jeg kan bidrage og afmystificere det, så vil jeg jo gerne være med til det.

Positive reaktioner

Reaktionerne på billeder, hun har delt med sine 72.500 følgerne, har været positive, fortæller hun.

- Folk synes egentlig bare det er smukt og et ikke så opstillet gravditetsbillede.

Blandt kommentarerne til billedet, hvor teksten faktisk handler om noget helt andet - nemlig hvad hun bør putte på sin baby-indkøbsliste - bliver billedet rost til skyerne: 'Sikke et befriende dejligt billede', 'Dejligt billede' og 'Så SKØNT et billede Lise' er blot nogle af kommentarene.

Parret, der sammen vandt deres drømmehus til en værdi af 3,4 millioner kroner i TV2-programmet 'Nybyggerne' i 2016, blev forældre til en sønnen Villy i slutningen af 2016.

Huset i Farum, de vandt i programmet, har de sidenhen solgt.