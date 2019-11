Kessler efter exit: - Jeg er ikke ærgerlig

Bokseren Mikkel Kessler måtte sande, at det var hans sidste tur i danse-ringen, men det er han ikke ærgerlig over

Der røg den sidste sportsmand for denne sæson af 'Vild med dans'. Den 40-årige bokser kan netop tilslutte sig sin gode 'Vild med dans'-makker, Mikkel Maze, der forlod programmet sidste gang.

Hårdtslående Coco: Lammere til Mikkel

- Jeg er faktisk ikke ærgerlig. Rejsen hertil har været rigtig god. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke skal danse med Mille længere, men så kommer jeg jo til at se mere til Michael Maze, smiler Mikkel Kessler.

Og der var da nærmest også kun kække bemærkninger fra den tidligere bokser om ham og sportsmakkerens danseri i programmet:

- Jeg tror ikke, at vi har dårlige forudsætninger som sportsmænd. Men vi har fandme haft hvert vores at døje med.

Under aftenens program fortalte Mikkel Kessler, hvordan han har arbejdet benhårdt for, at hans hæl kom ordentligt på plads.

Slowfoxen var dog nok dråben, der fik bægeret til at flyde over, da han endnu engang røg i omdans. Her skulle han dyste mod 32-årige Coco O.

Ulykkelig Linse: Har kun set Mikkels søn én gang - i Bilka