Kessler i nærkontakt: - Veninder ville ikke tillade det

Den tidligere boksestjerne Mikkel Kessler har en meget overbærende hustru i Lea Hvidt Kessler. For mens hun passer hus og tre børn, får husbonden lov til at danse med den 28-årige Mille Funk i dette års 'Vild med dans'.

Mikkel Kessler og Lea Hvidt Kessler. Foto: Niels Henrik Dam

40-årige Mikkel Kessler forklarer, at hans og Leas forhold er 'meget sundt', men at hun også har haft sine overvejelser omkring hans medvirken i 'Vild med dans'.

- Hun siger 'åh nej, jeg har puttet dig ind i løvens bur, hvor du skal danse tæt og alt muligt'. Hendes veninder siger, at alle, der deltager i 'Vild med dans', er gået fra hinanden. Men hun er slet ikke sådan, for så havde jeg nok ikke været med, fortæller Mikkel Kessler til Ekstra Bladet.

Mikkel Kessler og hans dansepartner, Mille Funk. Foto: Mogens Flindt

Men det er ikke hun på hjemmefronten, at der har været forbehold. Mange venner og især veninder har været kritiske over for hans medvirken, fortæller Kessler.

- Alle folk har en holdning til det. Jeg har veninder, der siger, at deres mand aldrig ville få lov at gå med til det. Jeg tænker, at det er et professionelt forhold, men de siger nej, det ville de slet ikke tillade, forklarer Mikkel Kessler.

Den professionelle danser Mille Funk er helt med på, at det kan virke lidt skræmmende for Lea Hvidt Kessler.

- Jeg forstår da godt, hvis Lea tænker, at det er mange timer, hendes mand skal danse med en anden kvinde, fortæller Mille Funk. Hun håber derfor at lære Mikkel Kesslers bedre halvdel bedre at kende.

- Hun har været forbi til en enkelt træning, og hun virker rigtig sød, så vi må se, om vi kan mødes lidt, så hun kan se, at det slet ikke er, som hun frygter, fortæller Mille Funk, som er kæreste med skuespilleren Mathias Käki Jørgensen, som hun dannede par med i 'Vild med dans' i 2016 og sidenhen blev kærester med.

Mille Funk og hendes kæreste, Mathias Käki Jørgensen, fandt sammen efter 'Vild med dans' og har været sammen i godt to år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mikkel og Lea Hvidt Kessler blev gift i juni sidste år i det romantiske Firenze i Italien, og i år i april blev de forældre til deres tredje barn, den 'lille solstråle' Helius.

Der er premiere på 'Vild med dans' fredag 13. september kl. 20 på TV2.

