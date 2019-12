Beklager: Havde forbindelse til Epstein

Den norske kronprinsesse må i dag komme med en offentlig beklagelse. Den kommer efter, Mette-Marit indrømmer, at hun har haft omgang med amerikaneren Jeffrey Epstein, der tidligere på året blev fundet død i sin celle.

Den 66-årige rigmand var spærret inde, mens han ventede på, at en retssag mod ham skulle gå i gang. Epstein var en anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger.

Prins Andrew smides ud af Buckingham

Sagen har allerede fået store konsekvenser i det britiske kongehus, hvor prins Andrew mere eller mindre er blevet sat fra bestillingen, efter han i et interview med BBC indrømmede, at han udviste dårlig dømmekraft ved at overnatte hos Jeffrey Epstein.

Særligt erkendte prinsen, at han svigtede ved at holde kontakten, efter at Epstein i 2008 indgik et forlig i en sag om prostitution af en pige under 18 år.

- Jeg boede hos ham, og det er den del, som jeg slår mig selv i hovedet over hver eneste dag. For det er ikke noget, der er passende for et medlem af kongefamilien, og vi forsøger at opretholde de højeste standarder, og det levede jeg ikke op til. Så simpelt er det, sagde han.

Nu er det kronprinsesse Mette-Marits tur til at se i bagklogskabens klare lys og indse, at hun har fejlet. Hun mødte Jeffrey Epstein ved flere lejligheder mellem 2011 og 2013 - altså efter han havde erkendt seksuelle overgreb.

– Jeg ville aldrig have haft noget med Epstein at gøre, hvis jeg havde været klar over alvorsgraden af hans kriminelle handlinger, siger kronprinsesse Mette-Marit i en udtalelse, der er sendt fra det norske hof til Dagens Næringsliv.

- Jeg burde have undersøgt Jeffrey Epsteins fortid nærmere, og jeg beklager, at jeg ikke gjorde det, understreger hun.

Kronprinsesse og Epstein mødtes ved sociale arrangementer i både Norge og udlandet.

