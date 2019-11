Britisk prins fritaget for forpligtelser på ubestemt tid

Storbritanniens prins Andrew siger ifølge Reuters, at han har bedt om at blive fritaget for officielle forpligtelser på ubestemt tid

Prins Andrew træder tilbage fra sine royale forpligtelser på ubestemt tid som følge af Jeffrey Epstein-skandalen.

Det skriver BBC.

'Det er blevet klart for mig i løbet af de seneste dage, at omstændighederne omkring min forbindelse til Jeffrey Epstein har forstyrret min families arbejdet i et stort omfang.'

'Jeg har derfor anmodet hendes majestæt, om jeg må træde tilbage fra mine offentlige forpligtelser i den nærmeste fremtid, og det har hun givet tilladelse til,' skriver prinsen blandt andet i en pressemeddelelse fra det britiske kongehus.

Han har tidligere luftet sin fortrydelse, og han angrer fortsat.

'Jeg fortryder fortsat min mangel på dømmekraft i forbindelse med Jeffrey Epstein. Hans selvmord har efterladt mange ubesvarede spørgsmål, særligt for hans ofre, og jeg sympatiserer dybfølt med alle påvirkede,' skriver prins Andrew.

På dette billede fra 2001 ses prins Andrew sammen med dengang 17-årige Virginia Roberts Giuffre, som anklager Epstein for at holde hende som sexslave og prins Andrew for at have misbrugt hende. Foto: Shutterstock

Prinsen havde særlige forbindelser til Epstein, som stod anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Finansmanden hængte sig selv i sin celle i Manhattan Correctional Center i august.

I weekenden forklarede den britiske prins sig for første gang i sagen over for BBC.

Efterfølgende betragter flere kommunikationseksperter interviewet som decideret 'katastrofalt'. De mener, at prins Andrews forklaringer viser mangel på dømmekraft. Derudover viste hans udtalelser ikke empati over for Epsteins ofre, hed det.

Skandalen om den britiske prins begyndte for alvor at rulle, da Virginia Roberts Giuffre trådte frem og anklagede prinsen for at have misbrugt hende. Prinsen nægter at have kendskab til den dengang 17-årige kvinde, men et billede fra 2001 viser de to personer sammen.

Sponsorer trækker sig

Flere velgørenhedsorganisationer og initiativgrupper, som støttes af prins Andrew, har meddelt, at de ikke længere ønsker at have ham som protektor - eller at de i hvert fald vil tage deres relationer til prinsen op til fornyet overvejelse.

To ansatte i det fængsel, hvor Epstein blev fundet død i august, er netop blevet sigtet i forbindelse med hans død.

De to ansatte var på arbejde den nat, Epstein tog livet af sig selv. Tilsyneladende holdt de to ansatte ikke tilstrækkeligt godt øje med den indsatte, der afventede en omfattende retssag.

Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

Epsteins selvmord har været omgærdet af flere konspirationsteorier, da han havde været på venskabelig fod med USA's præsident, Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton samt prins Andrew.

FAKTA: Nummer otte i den britiske tronfølge trækker sig Den britiske prins Andrew er kommet i hård modvind på grund af sin forbindelse til den afdøde amerikanske finansmand Jeffrey Epstein. Epstein var anklaget for overgreb mod mindreårige, og i 2008 indgik han et forlig i en sag om prostitution af en pige under 18 år. Alligevel holdt prins Andrew kontakten til Epstein ved lige. Det beklagede han lørdag i et interview med BBC. Efterfølgende mødte han imidlertid stor kritik, fordi han i interviewet blandt andet ikke viste nok medfølelse med Epsteins ofre. Herunder kan du blive klogere på 59-årige prins Andrew: * Prins Andrew blev født af dronning Elizabeth den 19. februar 1960. Han var på det tidspunkt dronningens tredje barn og anden søn. * Han blev gjort til hertug af York, da han i 1986 blev gift med Sarah Ferguson, som fik titlen hertuginde af York. * Parret fik to døtre - Beatrice, som blev født i 1988, og Eugenie fra 1990. I marts 1992 blev det offentliggjort, at parret skulle skilles. * Prins Andrew tjente i den britiske flåde i 22 år og var blandt andet også i tjeneste under Falklandskrigen i 1982. * Ved sin fødsel var prins Andrew nummer to i den britiske tronfølge. I dag er han nummer otte i tronfølgen. * Den britiske prins Charles - dronning Elizabeths førstefødte søn - er arving til tronen. Efter ham følger prins William, prins George, prinsesse Charlotte, prins Louis, prins Harry, Archie (Harry og hertuginde Meghans søn), prins Andrew, prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie. Kilder: AP, BBC. Vis mere Luk

