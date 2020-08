Bryder tavsheden: Stort chok

Det kom som et stort chok for den kongelige familie, da de pludselig måtte afbryde ferien på Chateau de Cayx, da prins Joachim 24. juli blev ramt af en blodprop i hjernen.

Familien var samlet til prins Felix' 18-års fødselsdag, fortæller grevinde Alexandra til Se og Hør gennem sin presserådgiver og tilføjer, at de er meget lettede over, at Joachim nu er udskrevet fra hospitalet og efter lægernes opfattelse slipper uden men.

- Mine sønner har heldigvis løbende været i kontakt med deres far under indlæggelsen. Prinsen ringede selv til dem dagen efter operationen, hvilket betød utroligt meget for dem, fortæller hun i interviewet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, der fortæller, at telefonsamtalerne har været utroligt betydningsfulde i de svære dage.

- Prinsens sønner Felix og Nikolai blev meget lettede, da de fik opkaldet fra deres far dagen efter hans operation. Siden har de jævnligt været i telefonisk kontakt med hinanden, siger hun og tilføjer, at alle er utroligt glade for, at Joachim nu er udskrevet fra hospitalet og tilbage på Chateau de Cayx.

- Er der planer om, at drengene i den nærmeste tid skal besøge deres far?

- Det ved jeg ikke, men jeg tror det umiddelbart ikke.

Den 51-årige Joachim blev hastet til hospitalet i Toulouse, hvor han blev opereret og i flere dage var indlagt på intentiv. I går, tirsdag, meddelte kongehuset så, at prinsen var udskrevet og retur på slottet i det sydfranske.