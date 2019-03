76.000 kroner: Margrethes lysekroner renset

Regentens vicevært blev gelejdet op i højderne for at rense de flere hundrede år gamle lamper

Når Margrethe inviterer til fest i repræsentationslokalerne på Christiansborg Slot, skal alt spille.

Hver en krog afstøves, der dækkes minutiøst op med pragtstellet Flora Danica, og naturligvis skal de venetianske lysekroner funkle.

Det er imidlertid bekosteligt for dronningens udlejer, Slots- og Kulturstyrelsen at sikre, at alt er i fineste orden - også hvad angår lysekronerne.

Nogle af lysekronerne i repræsentationslokalerne på Christiansborg stammer fra 1600-tallet. Foto: Jens Dige

En aktindsigt i styrelsens udgifter til vedligeholdelse af statsinventaret viser, at man sidste år brugte 76.460 kroner på at rense og reparere lysekronerne.

Møjsommeligt

Det pebrede arbejde bliver taget ganske seriøst af styrelsen.

Sille Razga, der er chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, udreder detaljeret i en mail til Ekstra Bladet, hvordan man tilser lysekronerne:

’Lysekroner renses og vedligeholdes ved at sænke lysekronen, hvorefter man tager prismerne af og vasker dem’.

’Samtidig renses selve stellet, anløbent metal pudses, nødvendige reparationer af lampens dele og omtrådning af prismer udføres’.

’Til sidst monteres prismerne igen og lysekronen hejses på plads’, skriver hun.

En lille million

Statsinventaret består af gamle, men fine møbler, bestik og andre genstande, som er ejet af staten og bliver brugt af Margrethe og co.

Ekstra Bladets aktindsigt i styrelsens udgifter til statsinventaret viser også, at den samlede udgift til vedligeholdelsen kysser en million kroner.

Her er alle udgifterne Tapetsererarbejder: 88.588 kr. Konserveringsarbejder på inventar: 82.742 kr. Møbelistandsættelser og restaureringer: 200.392 kr. Reparation og rens af lysekroner, Christiansborg Slot: 76.460 kr. Transport/flyttearbejder: 79.742 kr. Reparation og vedligeholdelse af ure: 15.835 kr. Registrering af statsinventar: 173.000 kr. Registrering af staldinventar: 72.119 kr. Fotografering og mærkning af ældre glas og porcelæn: 94.174 kr. Supplement af Royal Silver glasservice: 25.050 kr. Øvrige omkostninger: 3210 kr. I alt: 911.312 kr. Vis mere Luk

Helt præcist havde man udgifter for 911.312, der udover rens af lysekronerne gik til vedligeholdelse af ure og fotografering og mærkning af ældre glas og porcelæn.