Ærlig Margrethe om Henrik: Det sidste halvandet års tid var vi ikke helt så meget sammen

På sit første pressemøde siden prins Henriks død 13. februar fortalte Margrethe, hvordan den første tid som enke har været.

Pressemødet blev afholdt i anledning af, at den franske præsident Emmanuel Macrons kommer på statsbesøg i Danmark 28. og 29. august.

Margrethe har ingen planer om at skille sig af med Château de Cayx, oplyste hun på det nyligt overståede pressemøde. Foto: Anthon Unger

Mødet kom dog i høj grad til at dreje sig om prins Henriks død og Margrethes tid herefter.

- Vi tager dagene, som de kommer. Det er den eneste måde, man kan leve på, sagde hun blandt andet og erklærede sig samtidig glad for, at hun stadig har et arbejde at stå op til hver morgen.

- Jeg er så heldig, at jeg stadig har et arbejde. Det er en kæmpe hjælp. Så ryger man ikke i grøften. Det går rigtig godt, lød det fra dronningen.

Tidligere pressemøder på Cayx: Emner, der er blevet talt om ved tidligere pressemøder: 2008: Kronprins Frederiks kandidatur til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vækker røre. Dronningen siger, at hun ærgrer sig over kritikken, og at hun mener, at det vil være gavnligt for Danmarks image og synlighed, hvis han bliver valgt. 2005: Kronprinsesse Mary nedkommer snart med kronprinsparrets første barn. Dronningen fortæller, at hun glæder sig til igen at blive farmor. Også prins Joachims ekskone, prinsesse Alexandra, bliver omtalt, da dronningen bekræfter, at Alexandra havde fået en ny ven - den 15 år yngre filmfotograf Martin Jørgensen. 2003: Rygterne om, at kronprins Frederik skal forloves med australske Mary Donaldson svirrer. Dronningen kommer til at tale over sig, da hun siger, at der ikke vil gå lang tid, før kongehuset vil annoncere forlovelsen. 1988: Kronprins Frederik og prins Joachim kører galt i en alvorlig bilulykke nær slottet. Prins Joachim sidder ved rattet, da bilen i høj fart ryger ud i rabatten, hvor den slår en kolbøtte. De to prinser kritiseres i offentligheden og må undskylde på pressemødet. Vis mere Luk

Meget værdig

Da snakken faldt på den sidste tid med prins Henrik, var det en tydeligt berørt dronning, der svarede:

- Det sidste halvandet års tid var vi ikke helt så meget sammen, fordi han ikke var så rask. Men det var, som det var. Men jeg var glad for, at den sidste tid, blev som den var meget værdig. Netop den måde som folk sluttede op om ham, som de gjorde.

Hun fortalte desuden, at hun var ked at, at Henrik ikke kom til at opleve kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Desuden fortalte Margrethe, at Henriks aske endnu ikke - som planlagt - er blevet spredt over Øresund. Det kommer dog til at ske på et tidspunkt, forsikrede hun.

Bliver på pinden

Margrethe benyttede også lejligheden til at takke danskerne for den store støtte hun oplevede i forbindelse med Henriks sygdom og død.

- Det har været en mærkelig oplevelse. Noget af det mest rørende. Det har været kæmpe støtte og virkelig positivt. Det var jeg meget glad for, sagde hun blandt andet.

Det efterhånden obligatoriske spørgsmål om, hvorvidt Margrethe har tænkt sig at abdicere og overlade roret til Frederik, blev også stillet. Svaret var - som forventet - 'nej'.

Château de Cayx * Château de Cayx ligger i Sydvestfrankrig. Cirka 100 kilometer nord for Toulouse. * Slottet ligger i Cahors-distriktet og kan spores tilbage til det 15. århundrede, hvor det blev opført for at kontrollere sejladsen på Lot-floden. * Dronningen og prins Henrik købte slottet i 1974. * Oprindelig fyldte vinmarkerne 15 hektar, men prins Henrik udvidede til 21 hektar. * Den første vin blev høstet i 1978. Druerne blev bearbejdet og solgt fra et lokalt vinkooperativ. I 1994 blev prinsens eget vineri indviet. Der blev især produceret rødvin, men også hvidvin. * I 2015 bortforpagtede prins Henrik jorden og produktionen af vin. * Det var prins Henriks ønske, at kronprins Frederik skulle arve slottet. Vis mere Luk

Oplagte rammer

Siden Henriks død for et halvt år siden har dronningen deltaget i en række officielle begivenheder, men det er første gang siden prinsens død, at der er afholdt regulært pressemøde og dermed første gang, dronningen fik mulighed for offentligt at tale om Henriks død og tiden efter.

Rammerne er oplagte, for Château de Cayx havde en særlig plads i prins Henriks hjerte. Han er opvokset i omegnen af slottet, og det var her, han producerede vin.

Kongehuset: Derfor har vi inviteret til pressemøde