Aflyser nytårstaffel

Kongehuset har besluttet at aflyse nytårstaffel og nytårskure i 2021

Der bliver ingen flotte kjoler eller fine habitter 1. januar 2021.

Kongehuset har nemlig besluttet at aflyse nytårstaffel og nytårskure i 2021.

Det skriver de i en pressemeddelelse:

'Som følge af den fortsatte udbredelse af COVID-19 i Danmark har Hendes Majestæt Dronningen besluttet at aflyse nytårstaflet for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og Hoffet den 1. januar 2021.'

'De efterfølgende nytårskure for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets vagtgående Officerskorps, det diplomatiske korps, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner, der skulle have fundet sted den 4. og 5. januar 2021, aflyses ligeledes.'

'I Dronningens regeringsperiode er den traditionsrige nytårsfejring i Kongehuset kun blevet aflyst én gang før. Det skete i 2005 som følge af tsunamien i Sydøstasien i julen 2004,' lyder det indledningsvis i meddelelsen.

I stedet har man besluttet at afholde en mindre nytårskur på Christiansborg Slot 4. januar 2021 for statsministeren og enkelte andre repræsentanter for det officielle Danmark.

Det nævnes ikke, hvilke personer der er tale om.

Danskerne skal dog ikke være bekymrede for, om dronningen afholder sin nytårstale.

Det gør hun nemlig.

Kongehuset skriver også, at man kan sende en digital nytårshilsen til dronningen på Kongehusets hjemmeside.