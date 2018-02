Aldrig sket før: Derfor flyttede dronning Margrethe residens til Fredensborg

Det er uhyre sjældent, at dronningen skifter residens, men hun brød ikke desto mindre traditionen for Henrik

Tirsdag eftermiddag meddelte kongehuset, at den 83-årige prins Henrik bliver overført fra Rigshospitalet, hvor han har været indlagt siden 28. januar, til Fredensborg Slot i Nordsjælland, hvor han ifølge kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby vil 'tilbringe sin sidste tid'.

Prins Joachim og prinsesse Marie besøgte Henrik

Klokken lidt over 11 bemærkede Ekstra Bladets fotograf på Riget, at en af kongehusets ansatte kørte foran en sygetransport, og et par timer senere bekræftede hoffet, at prinsen netop var kommet hjem.

- Prins Henriks situation forbliver alvorlig, men hans kongelige højhed er nu hjemme på Fredensborg Slot, hvor han kan være omgivet af sine nære, forklarede kongehusets kommunikationschef Lene Balleby til Ekstra Bladet.

Tv-lægen: Det betyder en godartet tumor i lungen 2. februar meddelte kongehuset, at prins Henrik havde fået konstateret en godartet tumor i sin venstre lunge og ville blive overflyttet til Rigshospitalets infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion. Den melding tolker tv-lægen Peter Qvortrup Geisling på følgende måde: - Det tyder på, at Henrik har fået en lungebetændelse, der har givet ham feber, åndenød og almindeligt ubehag. Da han så er kommet hjem til Danmark, er han blevet undersøgt. Der har man fundet noget, der skulle ses nærmere på, siger tv-lægen til Ekstra Bladet. Peter Qvortrup Geisling mener, at det, lægerne har set på billederne af prins Henriks lunger, er indkapslede betændelsesceller. - De kan enten fjernes ved operation eller ved at kombinere forskellige slags antibiotika, siger han og afviser, at den tumor, lægerne fandt i prinsens venstre lunge, har noget som helst med kræft at gøre. - Det er slet ikke dér, vi er, siger han.

Her har dronning Margrethe har haft residens siden 2. februar, og her har det da også ifølge kongehuset hele tiden været planen, at prinsen skulle tage ophold her efter endt behandling.

Fredensborg Slot tirsdag, hvor prins Henrik blev overflyttet fra Riget. Foto: Tariq Mikkel Khan

Da den 77-årige dronning Margrethe i forrige uge valgte at flytte hele sin stab af flere hundreder medarbejdere herunder Livgarden til det nordsjællandske slot, var det ifølge kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen ganske usædvanligt - ja, faktisk uden fortilfælde.

Erik Brandt om Henriks ønske: - Det er ganske forståeligt

Normalt er det kun i forårsmånederne, at dronningen residerer på Fredensborg Slot, der tidligere har været hjem for både dronning Ingrid, da hun blev enke, og kronprinsparret i starten af deres ægteskab.

Hvor ofte sker det, at dronningen skifter residens uden det er planlagt i forvejen?

- Det sker uhyre sjældent. Det er et kæmpe apparat, der skal sættes i gang. Normalt er residensforlæggelser planlagt i meget god tid i forvejen, slår han fast med henvisning til, at regentparret almindeligvis skifter mellem at bo på netop Amalienborg, Fredensborg Slot og derudover Gråsten Slot og Marselisborg Slot, siger han.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ankommer til Fredensborg Slot for at besøge prins Henrik tirsdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men slottet betyder noget ganske særligt for Henrik, så derfor har Margrethe valgt at se stort på 'plejer', vurderer han.

God ven: Det betyder Fredensborg Slot for prins Henrik

Det er dog langt fra kun prins Henriks særlige forkærlighed for Fredensborg, der gør slottet udgør et oplagt ramme for hans sidste tid.

- I sådan en svær situation er det meget rarere for kongefamilien at være på Fredensborg Slot end på Amalienborg midt i byen. Det er nogle rolige, smukke omgivelser, og så der er større mulighed for privatliv og for at slippe for pressen og alle os andre, vurderer han.