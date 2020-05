Alex scorer topjob

Det er første arbejdsdag for grevinde Alexandra, der mandag morgen begynder i et nyt job ved B&O's hovedsæde i Lyngby.

Det skriver Se og Hør.

Hun har fået titlen Director for Client Programmes, og hendes job vil bestå i at finde nye kundegrupper og styrke udviklingen af kundeprogrammer på tværs af marketing og salg.

– Jeg ser meget frem til arbejdet med at styrke kendskabet til Bang & Olufsens brand og produkter på virksomhedens kernemarkeder. B&O er et dansk ikon, og jeg glæder mig til at blive en del af virksomheden og til samarbejdet med mine nye kolleger, siger Alexandra til mediet.

Grevinde Alexandra ser frem til det nye job. Foto: Linda Johansen

Over for Ekstra Bladet bekræfter grevindens privatsekretær, Helle Von Wildenrath Løvgreen, at grevinde Alexandra har landet det nye job.

- Jeg kan bekræfte, at grevinde Alexandra har fået nyt job hos B&O. Hun starter mandag klokken ni, og hun glæder sig til at komme i gang og møde sine nye kolleger, siger hun.

I en pressemeddelelse bekræfter B&O, at de nu har grevinde Alexandra på holdet.

- Bang & Olufsen er et dansk ikon, og jeg glæder mig til at blive en del af virksomheden og til samarbejdet med mine nye kolleger og partnere, , siger grevinde Alexandra i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra grevinden selv.

Dropper apanage

Til sommer, når prins Felix fylder 18 år, frasiger grevinde Alexandra sig officielt sin apanage.

Da Ekstra Bladet for nylig mødte hende i forbindelse med en lancering af en ny tøjkollektion, fortalte hun, at hun havde en masse projekter i støbeskeen.

- Jeg vil gerne hjælpe virksomheder. Og min bestyrelsespost bliver også større og større. Så det er meget interessant, sagde hun.

Grevinde Alexandra var sidste år aktuel med bogen 'Mit lykkelige land', som hun holdt en række foredrag om, og over for Ekstra Bladet afviste hun ikke, at der ville komme mere af den slags i fremtiden.

- Jeg kan ikke sige det med sikkerhed endnu, for det er i støbeskeen. Men jeg er ikke bleg for at sige, at jeg rigtig godt kunne lide de foredrag, jeg holdt sidste år. Så muligvis noget i den retning. Og andre ting, for det har et kort liv. Det er ikke noget permanent. Men noget i den retning, sagde hun.

