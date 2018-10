Alexandra: Derfor dropper Nikolai hæren efter to måneder

Grevinden fortæller, at alt på kasernen i Varde var, som prinsen havde forventet

To måneder. Så havde prins Nikolai fået nok at feltsenge, pudsning af støvler og kommandoer fra sergenterne på Varde Kaserne.

Den 19-årige modelprins begyndte på uddannelsen som reserveofficer på Hærens Sergentskole i august. Hans første militære uddannelse skulle have varet seks måneder, men som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, har prinsen valgt at stoppe, og han har allerede taget afsked med sine soldaterkammerater på kasernen.

Se også: Mange slags mandfolk: Prins Nikolais korte militær-karriere skaber debat

Årsagen til, at Nikolai har forladt hæren, er, at prinsen ikke er havnet på den rigtige hylde, siger grevinde Alexandra til Ekstra Bladet gennem sin privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgren.

- Grevinden understreger, at beslutningen intet har med hverken uddannelsen eller stedet at gøre. Folk har været søde, og det har været helt, som prinsen har forventet. Det var bare ikke ham, siger Helle von Wildenrath Løvgren på vegne af Alexandra.

Prins Nikolai begyndte sin modelkarriere, da han var elev på Herlufsholm. Foto: Dust

Inden prins Nikolai rejste til Varde, havde han godt gang i sin modelkarriere. I forsommeren debuterede han som model på catwalken for den britiske modegigant Burberry ved åbningen af Londons modeuge, og i ifølge Helle von Wildenrath Løvgren er det netop modelkarrieren, prinsen skal koncentrere sig om de kommende måneder.

Se også: Kan du kende ham? Nu har model-prinsen lagt krøllerne ned

- Fra næste år skal han gang med at studere, siger grevinde Alexandras privatsekretær uden at ville oplyse, hvad prinsen skal læse.

Kongehuset har bekræftet over for Ekstra Bladet, at prinsen er stoppet på Varde Kaserne.

- Prinsen har stoppet sin uddannelse i Forsvaret. Det er prinsens egen beslutning, og den kongelige familie er orienteret om den, siger en repræsentant fra kongehusets kommunikationsafdeling.

Se også: Prins Nikolai afslører sine fremtidsplaner