Alexandra: Jeg skal videre i mit liv

55-årige Grevinde Alexandra er godt i gang med at afvikle de fleste af sine protektioner.

Eksempelvis har hun tidligere meldt ud, at hun stopper som frontfigur for velgørenhedsarrangementet ECCO Walkathon efter 20 år, samt at hun stopper som protektor for Landsforeningen Spædbarnsdød efter 15 år.

Samtidig er det for længst meldt ud, at hun fra næste år frasiger sig sin apanage. Den sidste løn fra den danske stat falder i juli, når prins Felix fylder 18 år.

I et interview med Se og Hør fortæller grevinden, at det er på tide, at hun kommer videre i sit liv.

- Der er flere ting, jeg opvejer. Men det er helt klart, at jeg skal komme videre i mit liv, og jeg er stor tilhænger af, at når vi lukker døre, så er det vigtigt, at vi åbner nogle nye. Og det er lidt svært at åbne nye døre, hvis man bliver ved med at holde de gamle åbne. Nogle gange er det jo nemmere at holde fast i det gamle, det trygge og det nemme, men jeg synes, at det er er vigtigt, at få banet vejen for nogle nye ting, siger hun til ugebladet.

Grevinde Alexandra med børn ved årets Ecco Walkathon, som hun i 20 år har været frontfigur for. Foto: Anthon Unger

Der er da også masser at tage fat på for grevinden, der i sidste måned fortalte til Ekstra Bladet, at hun har godt gang i sin foredragsvirksomhed, der tager udgangspunkt i bogen 'Mit lykkelige land'.

På Bogforum i 2018 lod hun sig interviewe om bogen, og her kom hun blandt andet ind på, hvorfor hun har fravalgt apanagen, som hun har modtaget, siden hun og prins Joachim blev skilt i 2005.

- Jeg har nogle venner, der spurgte, om jeg var fuldstændig vanvittig, når jeg på den måde rev tæppet væk under mig selv. Det er vigtigt med de store beslutninger i livet, at man ikke tager dem for hurtigt. Jeg synes, at man skal gribe efter de chancer, der er, og for mig har det føltes rigtigt at gøre det. Når der lukkes nogen døre, åbnes der nogen nye, lød det fra grevinden i interviewet.

Her understregede hun også, at hun nu har en oplagt chance for at prøve kræfter med nye projekter.

- Jeg føler aldrig, man er for gammel til at prøve nye ting. Jeg har lyst til at kaste mig ud i nye ting, jeg gerne vil prøve, lød det fra grevinden, der fortsatte:

- Jeg har overvejet at tage flere projekter i udlandet og finde et arbejde, hvor man kan tage computeren med under armen og rejse ud. Men hjemmet er, hvor hjertet er, og mit hjerte er her, tilføjede hun.