Alexandra stærkt berørt af Henriks død: - Han var en lattermild verdensmand

Prins Henriks tidligere svigerdatter er meget trist over hans død. Grevinde Alexandra glæder sig dog over, at sønnerne fik taget en fin afsked med deres elskede grandpapa

Grevinde Alexandra og hendes to sønner, 18-årige prins Nikolai og 15-årige prins Felix, er naturligvis stærkt påvirket af prins Henriks død.

- Vi er alle tre i dyb, dyb sorg over prinsens bortgang, oplyser grevinde Alexandras privatsekretær til Ekstra Bladet.

- Prinserne er meget berørte over situationen, men de er rigtig glade for, at de fik sagt farvel til deres elskede grandpapa og glade for, at han fik så fin en afslutning på et meget flot liv, tilføjer hun.

Begge sønnerne var med deres far på besøg på Rigshospitalet flere gange i løbet af weekenden, efter det fredag stod klart, at prins Henriks tilstand var meget alvorlig.

15-årige prins Felix var med sin far på Fredensborg Slot sent tirsdag aften, hvor prins Henrik sov stille ind omgivet af sin hustru og to sønner.

Prins Felix forlader Fredensborg Slot i selskab med sin far onsdag klokken 00.35. Foto: Kenneth Meyer

- Prins Henrik var en mand med stor kærlighed til livet, og et dejligt, kultiveret og spontant menneske. Han var en lattermild verdensmand, og var der altid for sine børnebørn. Han har altid taget sig godt af drengene, slår den tidligere prinsesse fast.

Prins Henrik ønsker sit næstældste barnebarn, prins Felix, tillykke på konfirmationsdagen. Foto: Jonas Olufson

Alexandra og hendes to sønner var sammen med deres 'grandpapa' 28. august, hvor prins Nikolai fejrede sin 18-års fødselsdag ombord på kongeskibet Dannebrog.

Grevinde Alexandra blev del af den danske kongefamilie, da hun giftede sig med prins Joachim i 1995. Ni år senere blev parret separeret og endelig skilt i 2005.

Prins Nikolai fejrede sin 18-års fødselsdag 28. august omgivet af sin nærmeste familie. Prins Henrik deltog naturligvis også. Foto: Tariq Mikkel Khan

Grevinde Alexandra og prins Henrik havde et nært forhold. Her ses de sammen til dronning Margrethes 60-års fødselsdag. Foto: Søren Jensen