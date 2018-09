Alexandra taler ud: Derfor dropper jeg apanagen

Tilbage i juni sidste år meddelte grevinde Alexandra, at hun fratog sig sin årlige ydelse med virkning fra juli 2020, hvor hendes yngste søn, prins Felix, fylder 18 år.

Alexandra modtog i 2016 2,3 millioner kroner i apanage. En ydelse, hun har modtaget siden skilsmissen fra prins Joachim i 2004.

I sin nye bog 'Mit lykkelige land', der udkommer 2. oktober i år, uddyber hun, hvorfor hun har valgt at frasige sig den årlige millionydelse.

'I forbindelse med min skilsmisse fra prins Joachim blev der truffet en politisk beslutning om at yde mig en livslang årlig apanage. Det har jeg valgt at frasige mig, når min yngste søn bliver 18 år i 2020. Det betyder, at mine forpligtelser og muligheder ændrer sig, og det er både befriende og spændende', skriver hun blandt andet i bogen.

Ifølge grevinden gør det hende en anelse nervøs, at hun nu skal leve uden apanagen. Alligevel føler hun, at det er den helt rigtige beslutning.

'Jeg ser det som at stå ved en kløft, som jeg skal krydse ved selv at lægge plankerne til en bro. Det gør mig nervøs for det uvisse, men også forventningsfuld. Jeg er herre over min egen tilværelse og fremtid. Det er endnu en grund til, at det betyder meget for mig at rejse rundt i mit land på ny og afsøge dets historier om det lykkelige liv', skriver hun i bogen.

Prins Joachim og Alexandra blev gift i 1995. Foto: Jens Dresling

Mere frihed

I et interview med Alt for damerne i forbindelse med bogudgivelsen uddyber grevinde Alexandra tankerne omkring apanage.

Her fortæller grevinden, at hun håber, hun vil føle sig mere fri, når hun ikke længere skal være bundet til apanagen.

- Jeg vil gerne have mere frihed i mit liv til at gøre nogle af de ting, jeg drømmer om. Jeg vil gerne have mere kontrol over min fremtid. Og det føler jeg, at jeg får, ved at jeg har frasagt mig apanagen.

Ydelsen efter lov om årpenge er livsvarig, hvilket har den konsekvens, at den ikke kan fratages grevinden uden hendes eget personlige samtykke, som hun nu har givet - dog med et lille forbehold.

At ydelsen er livsvarig betyder desuden også, at Grevinde Alexandra ikke er omfattet af pensionsordninger.

Grevinde Alexandra har i den forbindelse meddelt, at hun ikke ønsker at modtage den fulde lovbestemte ydelse, når hun ikke længere er erhvervsaktiv. Det er derfor hensigten, at grevinden, når hun når den almindelige pensionsalder, modtager en pensionsydelse på tjenestemandslignende vilkår, der vil være langt mindre end den lovbestemte ydelse.

Grevinden er ikke omfattet af nogen pensionsordning, og derfor vil hun fra det tidspunkt, hvor hun ikke er erhvervsaktiv længere, ikke frasige sig det fulde beløb.

Hun vil fra dette tidspunkt modtage et beløb svarende til en tjenestemandspension, som altså også vil være væsentligt lavere end den nuværende ydelse.

Genopstarter firma

Inden den daværende Alexandra Christina Manley blev gift med prins Joachim i 1995, arbejdede hun som vicedirektør i managementfirmaet GT Management Ltd i Hong Kong. Efter brylluppet blev hun prinsesse af Danmark.

I april 2016 'genaktiverede' den 52-årige Alexandra sin enkelmandsvirksomhed med navnet 'Grevinde Alexandra', fortalte hun til BT.

Virksomheden er registreret som et PR- og kommunikationsfirma.