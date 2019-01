Alexandra vinterbader: Får ikke særbehandling

Det bliver med fornemt besøg, når flere hundrede badeglade vintervikinger i næste uge mødes til den årligt tilbagevendende vinterbaderfestival i Skagen.

Festivalen, hvor de fleste vælger at springe splitternøgne i de iskolde bølger, får nemlig besøg af grevinde Alexandra, der har fået smag for det kolde gys, der efter sigende skulle være godt for både blodomløb, krop og sjæl.

Alexandra kan nu både skrive forfatter, sanger og vinterbader på cv'et. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi er meget beærede over, at grevinde Alexandra har valgt at deltage i Skagen Vinterbaderfestival i år, og at oplevelsen med vinterbadning i Skagen er omtalt i hendes nye bog. På vores velkomstaften bliver der et lille interview med grevinde Alexandra, hvor hun blandt andet vil fortælle om hendes begejstring for vinterbadning, siger Mette Hust, der er formand for Vinterbaderklubben Isbryderne og for Skagen Vinterbaderfestival.

Hun understreger, at selv om der er tale om en grevinde, bliver der ikke lavet om på arrangementet eller taget særlige forbehold.

- Hun går i vandet på lige fod med alle andre. Hun får ikke særbehandling og tager det fuldstændig som os andre, siger Mette Hust til Ekstra Bladet.

De friske vinterbadere kommer fra hele landet og nogle helt fra Norge. Foto: René Schütze

Frivillig nøgenhed

- Mange vinterbadere foretrækker tilsyneladende at gå i vandet uden badetøj. Hvordan forholder det sig med Alexandra?

- Både hun og jeg har badetøj på. Jeg fortæller altid, at man skal tage sine forbehold. Hvis man ikke har lyst til at komme i blade og aviser uden tøj på, så skal man altså tage sit badetøj på. Mange er bedøvende ligeglade, men det må man helt selv afgøre. Det er ganske frivilligt, siger Mette Hust og understreger, at nøgenheden udelukkende er af praktisk karakter.

- Blandt vinterbadere generelt er der ikke noget ekshibitionisme involveret i det her. Det er simpelthen, bare fordi det er rarere ikke at have iskoldt badetøj på, når man kommer op og skal i sin badekåbe.

En fællesdukkert i Kattegat ved Grenen Strand er på programmet for de modige vinterbadere. Foto: René Schütze

Lunt vand

Vejrudsigten for fredag morgen, hvor Alexandra tager sin kolde dukkert lyder på minus fire grader, men det er ikke noget, der afskrækker en garvet vinterbader.

- Altså vandet er jo dobbelt så varmt som luften, så det kan være helt lunt at komme i vandet, men det er vist kun en vinterbader, der kan finde på at sige det, siger Mette Hust.

Skagen Vinterbader Festival 2019 finder sted fra den 25.-27. januar med velkomstaften den 24. januar. Læs mere HER