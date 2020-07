'Almennyttig' ridebane er Marys private projekt

Det er Mary, der har ridebukserne på.

Selvom Mærsk-fonden på papiret forærede ridebanen og renoveringen af staldene på Fredensborg Slot til kronprins Frederik, styrer familiens hestepige, Mary, med hård hånd, hvordan arbejdet skal forløbe.

Kongerøgelse for 4,5 mio: Mærsk bag Fredes ridebane

Det fremgår af mødereferater, hvor Mary sammen med Slots- og Kulturstyrelsen to gange mødtes i de royale gemakker på Fredensborg Slot for at planlægge slagets gang.

Her satte Mary sig tungt for bordenden, og ved blandt andet at fremvise billeder lagde hun stilen både for detaljer, såsom at lanternerne skulle være i klassisk stil, og hovedlinjerne i ridebanens udformning.

Anbefale ven

Mary anbefalede, at en af kongehusets venner, Thomas Velin, en af landet førende springryttere, skulle opfinde ridebanens koncept:

’HKH Kronprinsessen foreslog, at der tages kontakt til Thomas Velin for at få inspiration til banebund og opbygning’, står der i referatet.

Slots- og Kulturstyrelsen aflagde efterfølgende besøg hos Velin for at se hans ridebaner, men derudover har han ikke været involveret i projektet.

Et andet sted i bemærkes det, at også Margrethe bliver orienteret om hovedideen bag kronprinsfamiliens ridebane, herunder byggeproces og æstetik.

Stor bekymring

Referaterne gennemsyres af nervøs bekymring for offentlighedens snagen, når kronprinsfamilien bruger ridebanen.

Særligt frygter man, at folk kan kigge ind på banen, når familien rider, og det bliver diskuteret, om man skal bygge elektroniske porte til at forhindre adgang.

Se også: Mærsks royale heste-gave på kant af loven

’Der er i dag en halvbom ved overgangen fra offentligt område til det berørte område. Det skal undersøges om denne løsning er tilstrækkelig’, står der et sted.

Andre forklaringer i referaterne samt det faktum, at kongehuset selv vil afholde udgifter til drift og vedligehold, understreger, at ridebanen mest af alt er et privat projekt.

Et kongeligt projekt

Det står i kontrast til kongehusets forklaring om, at ridebanen og renoveringen af staldene først og fremmest skal bruges af den kongelige stald og gardehusarer og først derefter af kronprinsfamilien.

Eksempelvis fremgår det:

’Det er kronprinsparrets hof der har modtaget donationen og bliver de primære brugere af faciliteterne’.

Ligeledes er den manglende kapacitet ved officielt brug ikke en bekymring:

’Når der er Eskorte fra Fredensborg Slot kommer Gardehusarerne med 52 heste og fra DKS (de kongelige stalde, red.) 6 - 7 heste. Det blev drøftet, at man ved disse spidsbelastninger må tage flytbare bokse i brug’.