Annie Fønsby: Troede dronningen ville gå af

Er glad for, at hun ser det som nyttigt at lave noget unyttigt

Først vil jeg sige, at det var rart, at vi ikke skulle have løftede pegefingre, som dronningen jo ellers har præsenteret os for et par gange. Faktisk vil jeg mene, at talen i år er en af de bedste, jeg har hørt i mange år, og det skyldes, at hun talte så personligt. Det var flot, at hun inddrog sin egen familie, og hun gør det på en god måde. Stort bifald herfra. Det var så fint, at hun fik nævnt prins Henrik – og skilsmissebørnene – den slags gør det så jordnært, mener den tidligere realitystjerne, Annie Fønsby.

Majestæten har flere år i sig endnu, mener Annie Fønsby. Foto: Polfoto

Inden hun gik på tv, troede jeg, at hun ville annoncere sin aftrædelse, fordi jeg har opfattet hende som træt. Men som hun talte i tv, er det tydeligt, at hun har flere år i sig endnu.

Jeg kan heller ikke lade være med at nævne opfordringen til at gøre noget unyttigt. Det fik hun flot serveret. Og opfordringen gjaldt ikke kun unge, men os alle. Hun ser det som nyttigt at lave noget unyttigt. Og det er jeg enig med hende i, understreger Annie Fønsby.