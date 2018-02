Australiere i vildrede: Bliver Mary dronning nu?

Den triste nyhed om prins Henriks død har ramt avisspalter over hele verden, og den har også nået kronprinsesse Marys hjemland. I flere australske medier spekuleres der i disse dage i, hvornår kronprinsesse Mary kan kalde sig dronning.

- Det første, der melder sig, er, at kronprins Frederik en dag bliver konge af Danmark, og at hans 46-årige australskfødte kone vil blive dronning. Spørgsmålet er nu, hvornår det præcis vil ske, skriver nyhedsmediet 9Honey.

- Spekulationerne har siden marts sidste år gået på, om prins Frederiks mor, dronning Margrethe II, vil abdicere fra tronen. Det blev intensiveret i september efter offentliggørelsen af hendes husbond, prins Henriks, alvorlige sygdom, skriver nyhedsmediet news.com.au

Australierne skal dog ikke forvente, at dronningen planlægger at abdicere lige foreløbig og dermed gøre Frederik og Mary til konge og dronning.

- Traditionen i Danmark er den, at opgaven som landets overhoved - som dronning i mit tilfælde - den har man for livet, sagde dronningen i DR-programmet Kongehuset Indefra i 2010.

Fransk medie: Henrik var for kultiveret til Danmark

Ikke kun i Australien er medierne optagede af prins Henriks bortgang. Også i prinsens hjemland bliver han mindet i flere medier. Den franske avis Le Figaro beskriver prinsen som en kultiveret mand, som danskerne ikke forstod.

Danskerne - som faktisk aldrig helt forstod prinsgemalen og gjorde nar ad hans forkærlighed for uniformer, der var spækket med dekorationer - så i hans harme egentlig bare en sydeuropæers malplacerede macho-indstilling. Der var snarere tale om en kultiveret mand og en følsom kunstner, der gennem 50 år måtte forblive i baggrunden for ikke at fordunkle sin hustru, skriver avisen.

Hyldet for sin personlighed

Medier over resten af verden har bragt nyheden og flere mindes også prinsgemalen. I store internationale medier som BBC, ABC News og The New York Times beskrives prins Henriks sprudlende personlighed.

- Både elsket og kritiseret af danskerne for sine aristokratiske manerer eksemplificeret ved hans farverige tøj og tykke franske accent, fandt Henrik støtte blandt især de unge danskere for at bryde med danske normer, skriver The New York Times.

Prinsen, der ville være konge

Prins Henriks utilfredshed med sin titel er også et tema, der optager medierne i udlandet. Amerikanske CNN bringer nyheden om prinsgemalens død under overskriften 'Danmarks prins Henrik ville være konge. Så han vil protestere for evigt'.

Denmark’s Prince Henrik has felt unequal for being denied the title of king. Now he'll be unequal in death, too. https://t.co/NBxE4A9dc2 — The New York Times (@nytimes) 4. august 2017

Mange medier, heriblandt britiske BBC, beskriver prins Henriks utilfredshed med blot at være prins.

- Over årene holdt prinsen - der skiftede navn til Henrik som et tegn på respekt - det ikke hemmeligt, at han var utilfreds med ikke at få titlen 'konge'. Og mange danskere brød sig ikke om ham på grund af det og så det som en tegn på en arrogant mand, der hungrede efter anerkendelse, kan man også læse hos BBC.

Efter køreturen fra Fredensborg Slot ankom kortegen med Prins Henrik til Amalienborg Slot. TV: Ole Steen

