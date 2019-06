BBC i kæmpe royal brøler

BBC er ved en fejl kommet til at kalde dronning Margrethe II et helt forkert navn

Nyheden om, at Mette Frederiksen har præsenteret den nye danske regering, er nået vidt og bredt, og flere udenlandske medier har skrevet om, at Mette Frederiksen med sine 41 år nu kan kalde sig Danmarks yngste statsminister.

Også britiske BBC har skrevet nyheden om, at Mette Frederiksen torsdag præsenterede sit hold af ministre og sig selv som Danmarks nye statsminister.

Men i den forbindelse gik det måske en anelse for hurtigt for det anerkendte, britiske public service medie. De kunne nemlig ikke helt finde ud af, hvad den danske dronning egentlig hedder.

'Mette Frederiksen, 41, bliver Danmarks yngste leder, efter hun har præsenteret sin nye regering for dronning Mathilde II', står der i artiklen om den danske regeringsdannelse, mens dronning Margrethe II gentagne gange i artiklen bliver kaldt dronning Mathilde II.

For den opmærksomme læser vil det nok hurtigt stå klart, at BBC muligvis har fået forvekslet Danmarks dronning Margrethe II med dronning Mathilde af Belgien.

Du kan se fejlen herunder:

Her kommer BBC til at kalde dronning Margrethe II for dronning Mathilde II. Foto: Screendump

Fejlen har fået flere læsere til tasterne på Facebook, hvor der grines lidt af den uheldige forveksling.

'Jeg må have misset et statskup. Dronning Mathilde II regerer nu Danmark ifølge BBC News. Hvad er der sket med dronning Margrethe og kronprins Frederik?', skriver fotografen Emanuelle Nemoz for eksempel om forvekslingen.

Her ses dronning Mathilde og kong Philippe af Belgien til dronning Margrethes 75 års fødselsdag. Foto: Joachim Adrian

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra BBC i forbindelse med fejlen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.