Bemærkede du detaljerne bag dronningen?

Da dronning Margrethe tirsdag aften tonede frem på tv fra Fredensborg Slot, var der to vigtige detaljer i baggrunden, der ledte tankerne hen på nogle af de øvrige medlemmer af kongefamilien.

Kongehusekspert fælder benhård dom over dronningens tale

Den tydeligste symbolske hilsen var naturligvis fotografiet af kronsprinsparret i rammen på bordet bag Margrethe.

En anden og lidt mere diskret detalje var den hvide skulptur af to hænder, der holder et hjerte. Denne skulptur er udformet af prins Henrik.

Originalen, der er skabt af prins Henrik, er en 3,5 meter høj bronzeskulptur, der er købt af Harboes Bryggeri, hvis formand - Bernd Griese - der var en nær ven af prins Henrik. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dermed var både Henrik, Frederik og Mary med i billedet, da Margrethe holdt sin historiske tale til nationen.

Prins Joachim, der netop nu befinder sig med familien i Paris, var derimod fraværende, hvilket flere tv-seere efterfølgende har bemærket og undret sig over.

Kronprins Frederik valgte at afbryde familiens 12-ugers skoleophold i Verbier i Schweiz for at vende hjem til Danmark under krisen, mens Joachim har valgt at blive i Paris med sin familie.