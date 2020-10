Bliver væk: - Man får ikke noget ud af Joachim

Joachims funktion i det danske kongehus er forsvindende lille.

For andet år i træk finder Joachim og Marie ikke plads ved resten af kongefamilien i Folketingssalen ved den årlige åbning.

Sidste år skyldtes udeblivelsen Joachims studier på det franske militærakademiet École Militaire i Paris.

I år arbejder han som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris.

Dagens udeblivelse er ikke en enlig svale. Joachims kalender med officielle arrangementer er gabende tom.

Hans seneste repræsentative tjans for kongehuset var 30. september sidste år, hvor Joachim og Marie deltog i en mindehøjtidelighed for den forhenværende franske præsident Jacques Chirac.

Antallet af Joachims repræsentative opgaver for kongehuset har været dalende gennem en årrække, i takt med at kronprinsparret køres i stilling med egne mærkesager inden for blandt andet klima, idræt og mangfoldighed.

Det bekræfter Michael Bregnsbo, der er lektor med speciale i kongehuset ved Syddansk Universitet.

- Det er rigtigt, at man ikke umiddelbart får noget ud af prins Joachim herhjemme, men det er der taget hånd om nu.

- For næste generation af kongelige - ud over den førstefødte - ikke kan forvente at få apanage, men må få et job.

- På den måde har kongehuset moderniseret og tilpasset sig, men ikke med tilbagevirkende kraft, siger han.