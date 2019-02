Bolig søges! Joachim mangler lejlighed i Paris

Prins Joachim skal på skolebænken i Paris fra efteråret, hvor han skal gennemgå en militæruddannelse.

Det meddelte kongehuset onsdag.

Derfor flytter familien bestående af prinsesse Marie og parrets fælles børn, prins Henrik på ni og prinsesse Athena på syv, til Paris til efteråret.

Så meget ligger fast.

Den 49-årige Joachim glæder sig især til, 'at familien prøver noget nyt - sammen'.

Men hvis skal man tro parret, er flere væsentlige detaljer omkring familiens udlandseventyr endnu uafklarede. Det fortalte de, da de sammen med børnene dukkede op til premieren på 'Lego filmen 2' i Imperial søndag.

Her blev de spurgt, hvor de skal bo i byernes by.

- Det ved vi ikke endnu. Vi er i gang med at finde et sted, forklarede Marie om boligjagten.

Hvor længe de skal være væk fra Danmark, er tilsyneladende heller ikke endeligt besluttet.

- Vi tager den første udfordring - det er det første år, så lad os nu bare fokusere på den, slog Joachim fast.

Kongehusets medlemmer er altid flinke til at støtte op om Lego - således også premieren på 'Lego filmen 2'. Foto: Jonas Olufson

Franskfødte Marie glæder sig til at vende tilbage til sit fædreland.

- Det bliver dejligt. Jeg er meget glad for være tæt på min familie, og at børnene lærer lidt mere af den franske kultur og lærer at tale fransk lidt bedre. Det går godt, men... Det er en stor chance, understregede hun.

Marie og Joachim er som bekendt godt vant, når det gælder hjemlige omgivelser. I oktober 2014 overtog familien luksusvillaen på Emiliekildevej i Klampenborg, som de gav 34,5 millioner kroner for.

Enestående chance

Prins Joachim har haft en deltidsjob som såkaldt særlig sagkyndig i forsvaret siden 2015. Men i forbindelse med det franske statsbesøg i september inviterede den franske forsvarsminister ham til at komme på Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse.

- Det er en enestående chance. Det er spændende. Det betyder også noget for det danske forsvar, den invitation, der - via mig - er kommet til forsvaret, forklarede han pressen.

- Hvad håber De at få ud af det?

- Det er netop en udfordring at bygge ovenpå alt dét, jeg foreløbigt har nået rent militært, men også det, vi alle sammen får oplevet at bo i Frankrig.

Uddannelsen er ikke det eneste nye, prins Joachim springer ud i til efteråret. Her skal han være fortæller på en programserie om Danmark, der vises på DR K. Foto: Nordisk Film Production

Aldrig set før

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen pegede tidligere på ugen på, at det er en usædvanlig beslutning, prins Joachim har taget.

- Det er jo sket før, at man i det danske kongehus har ladet centrale medlemmer tage en uddannelse i udlandet. Det har man også set med kronprins Frederik, så den del er ikke så usædvanlig, men det usædvanlige er, at det denne gang er i forbindelse med en militæruddannelse. Det er aldrig set før, så på den måde er det meget usædvanligt, siger Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

Ifølge kongehuset inviterede den franske forsvarsminister Joachim til at deltage i uddannelsen i forlængelse af det franske statsbesøg i Danmark sidste år. Han er den første danske officer, der deltager i uddannelsen. Uddannelsen finder sted seks dage ugentligt og foregår på École Militaire i Paris.

