Brænder formue af på luft-taxa: - Underlige privilegier

Enhedslisten er åben for at skrue ned for Margrethes forbrug af Forsvarets fly og helikopter

Enhedslistens Rosa Lund rynker så meget på næsen, at den omtrent får mærker.

På rekordtid kostede dronningen Forsvaret mere end 550.000 kroner, da hun i februar chartrede myndighedens fly og helikopter til tre rejser på under en uge.

Politikeren mener, det er mere, end hvad godt er.

- Vi bruger for mange penge på kongehuset, der ikke er demokratisk valg, siger Rosa Lund.

Sidste år kostede Margrethes chartring af Forsvarets fly og helikopter 1,8 million kroner i merudgifter.

Udgifterne dækker omkostninger til brændstof, ruteafgifter, start- og landingsafgifter samt vedligehold.

Underlige privilegier

Forsvaret skal af lov stille deres fly og helikopter for rådighed for kongehuset, men ordføreren for demokrati finder retten besynderlig.

- Som vores grundlov er i dag, skal kongehuset støttes af Forsvaret, men det virker som om, at det er nogle underlige privilegier, siger Rosa Lund.

Adspurgt om man bør indskrænke kongehusets brug af Forsvarets fly og helikoptere, lyder svaret:

- Man kunne forestille sig, at de kun må bruge dem til nødsituationer.

Op til dem selv

Over en telefonforbindelse fra Skotland afskriver Dansk Folkepartis Søren Espersen imidlertid det røde reformbud.

- Nej, det skal kongehuset selv vurdere, og det er hoffet gode til at gøre i samarbejde med Finansministeriet og Forsvaret, siger han.

Søren Espersen falder ikke i svime over Forsvarets udgift.

Han forventer, at det er den mest økonomiske løsning.

- Jeg tror, at man sparer på at gøre det på den måde.

- Med mindre de flyver på økonomiklasse, kan det ikke gøres billigere, og det er jo ikke rimeligt, at det kongelige flyver på økonomiklasse, siger han.

Alt for dronningen

Det kostede Forsvaret 205.732 kroner, da Margrethe 5. februar blev fløjet med helikopteren EH-101 fra Fredensborg Slot til Sønderborg og hjem igen.

Hun skulle indvie et gigthospital og havde ingen andre kalenderpunkter den dag.

Derfor kunne regenten have sparet Forsvaret pengene ved at køre fra Fredensborg Slot til Sønderborg i en af kronebilerne, da turen hver vej kan klares på lidt over tre timer.

Espersen vil ikke kritisere hende for at tage luftvejen.

- Hvis dronningen gerne vil spare de der tre og halv til fire timer i bil - hun er en ældre kvinde - synes jeg, at det er helt, som det skal være, siger han.