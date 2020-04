Bryder årelang tradition: Danskerne i svime over nye billeder

Tirsdag morgen har kongehuset offentliggjort en række helt nye kunstportrætbilleder i anledning af, at dronning Margrethe fylder 80 år torsdag 16. april.

På billederne mødes tre generationer, da dronning Margrethe er fotograferet sammen med sin ældste søn, kronprins Frederik og Frederiks ældste søn, prins Christian.

Portrætterne er taget i efteråret og vinteren 2019 i Christian IX’s Palæ på Amalienborg samt på Fredensborg Slot.

Serien indeholder både generationsportrætter og individuelle portrætter af dronningen, som du kan se herunder:

Ifølge kongehuset vil der komme nye portrætter i serien de næste to dage. Foto: Per Morten Abrahamsen

I portrætserien er dronning Margrethe også fotograferet alene. Foto: Per Morten Abrahamsen

Tre generationer samlet. Foto: Per Morten Abrahamsen

Meget beæret

Billederne er - som noget nyt - taget af fotograf Per Morten Abrahamsen. De seneste mange år er det ellers hoffotograf Klaus Møller, der traditionen tro har taget billeder af dronning Margrethe efter dronningens faste hoffotograf Rigmor Mydtskov døde i 2010. Hun var tilknyttet som hoffotograf for dronningen fra 1963 og frem til sin død.

Per Morten Abrahamsen er især kendt for sit iscenesatte fotografi, som ofte bryder rammen for det traditionelle portræt.

Ifølge kongehuset er den nye portrætserie udformet i samspil mellem fotografens research og forslag samt dronning Margrethes egne ønsker.

- Jeg er dybt beæret over, at kongehuset har betroet mig denne opgave. Det er altafgørende for billedets succes, at man fortæller en historie om den, man fotograferer. At jeg er i stand til at gribe det, der kommer, og at der kommer en naturlighed ind i billedet, siger fotografen om opgaven.

- Med gruppebilledet af dronningen, kronprinsen og prins Christian var det for eksempel vigtigt, at der var en interaktion mellem de tre generationer, og det opstod helt spontant, da dronningen lagde armen om sin søn og sit barnebarn, fortæller Per Morten Abrahamsen videre om arbejdsprocessen bag portrætserien.

Stor opmærksomhed på sociale medier

Den nye billedserie har allerede skabt stor opmærksomhed på de sociale meder, hvor kongehuset har delt dem med danskerne.

På Facebook har billederne i skrivende stund fået over 9000 interaktioner, mens de på Instagram har fået over 21.000 likes samt hundredvis af kommentarer. Her vækker billederne i den grad begejstring.

'Dejligt billede. Hvor Christian, har Frederiks træk. Elsker at følge dem', skriver en.

'Super flotte billeder af tre generationer, skriver en anden.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for billederne. Flere påpeger også, at de ser meget opstillede ud.

'Sjovt. De billeder er jeg ikke pjattet med. Jeg synes, der mangler noget ro, og farverne sammen er forkerte. Motivet er der ikke noget galt med', skriver en, mens en anden fortsætter i samme boldgade.

'Det ligner at personerne er sat ind i et andet billede'.

Dronning Margrethe har i år som konsekvens af coronavirus måttet aflyse den officielle del af sin fødselsdagsfejring og opfordret til, at man ikke sender hende blomster, men at man i stedet sender en blomst til en af Danmarks mange ældre borgere.

Kongehuset oplyser, at der vil blive offentliggjort nye portrætter i billedserien hver morgen den 14., 15. og 16. april.