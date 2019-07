Caroline Fleming flytter ind hos prins Joachim

Tv-baronessen Caroline Fleming skal sammen med sine børn bo i prins Joachims og prinsesse Maries villa på Emiliekildevej i Klampenborg, når de flytter til Frankrig.

Det bekræfter Caroline Flemings agent over for ugebladet Her & Nu.

– Jeg kan nu bekræfte, at Caroline har lejet prins Joachims hus og flytter ind med sin familie i begyndelsen af august, siger Jesper Thomsen til ugebladet.

Prins Joachim og prinsesse Marie er ifølge ugebladet netop taget til Sydfrankrig for at holde sommerferie, men når de senere i juli vender tilbage til Danmark, sætter de kursen mod Paris sammen med børnene prins Henrik og prinsesse Athena. Her skal prins Joachim det næste års tid tage en militær lederuddannelse.

Tilbage i februar talte prinsen og prinsessen på den røde løber til ‘Lego filmen 2’-premieren om deres flytning. Hør hvad de havde at sige her. Video: Tariq Mikkel Khan

Et kig på Caroline Flemings Instagram-profil indikerer dog, at Caroline Fleming allerede er flyttet ind i Klampenborg-villaen med sine tre børn, Nicholas på otte år, Josefine på 12 år og Alexander på 15 år. Her får de hele 527 kvadratmeter at boltre sig på.

Fleming er en god ven af prins Joachim og prinsesse Marie. Hun var sågar med, da prins Joachim fyldte rundt tilbage i juni. Her gjorde Caroline Fleming sig uheldigt bemærket ved at komme en hel del for sent. Faktisk ankom hun først, lige inden kronebilen med kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn rullede ind på Amalienborg Slot.

Siden 2013 har tv-baronessen boet sammen med sine børn i to huse på luksuriøse Ovnington Street i London, som er ejet af hendes børn som en del af det forlig, hun indgik med børnenes far, Roy Fleming, da de blev skilt tilbage i 2011. Det hus er nu sat til salg for 82 millioner kroner. For de mange millioner får man seks soveværelser, hele fem badeværelser og fem såkaldte 'reception rooms' fordelt på 376 kvadratmeter.

Huset er i tre etager med fuld kælder og er ifølge ejendomsmægleren 'wonderful' og 'ideelt til et nemt og fleksibelt familieliv'.

Prins Joachim og familien til hans 50 års fødselsdag. Foto: Mogens Flindt

Fortsætter sit arbejde

Selvom prins Joachim og familien flytter til Frankrig i den nærmeste fremtid, fortsætter de efter planen stadig med deres opgaver i Danmark, mens Joachim tager sin militære uddannelse.

For sine mange millioner i apanage har den 50-årige prins Joachim indtil nu haft mellem fem og seks arbejdsdage om måneden. Kongehuset meddelte i forbindelse med Paris-flytningen i første omgang, at 'opholdet i Frankrig ikke medfører ændringer i parrets forbindelser til deres protektioner og samarbejdspartnere.' Samtidig oplyste de, at Joachim skal være på skolebænken i byernes by seks dage om ugen med altså kun én ugentlig fridag.

Fleming til prins Joachims 50 års fødselsdag. Foto: Mogens Flindt

Sidenhen oplyste kongehuset derfor, at prins Joachim og prinsesse Marie vil fortsætte deres arbejde så vidt muligt, men at der selvfølgelig vil blive taget højde for, at de opholder sig i et andet land den næste tid og derfor ikke kan være til stede i Danmark i samme grad som tidligere.

Efter alt at dømme får prins Joachim derfor også sin apanage med sig.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra kongehuset i forbindelse med flytningen.

