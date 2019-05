Dansk greve og prinsesse hemmeligt gift

Greven af Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, og prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg sagde lørdag ja til hinanden under en hemmelig ceremoni ved Skt. Jørgens Kirke i Svendborg med udsigt til Svendborgsund.

Det skriver Fyens.dk.

Brylluppet blev holdt hemmeligt for offentligheden, og det var derfor kun de nærmeste familie og venner, der var til stede - i alt 33 gæster, som alle var på plads i kirken, inden brylluppets start klokken 17.

Et par minutter inden ankom brudeparret i Kong Christian X's Cadillac, der normalt kan opleves på Egeskovs vetaranbilmuseum.

Selvom parret havde travlt med at komme ind og beseglet deres kærlighed, havde de dog lige tid til at stille op til et enkelt billede for de fotografer, der trods hemmelighedskræmmeriet havde fået nys om brylluppet.

Se også: Udskyder brylluppet

- Nu skal vi altså ind og giftes, sagde greven af Egeskov med et smil.

Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille har stået i spidsen for Egeskov Slot siden 1994. Foto: Per Lange

Gift to gange før

Efter vielsen, der tog omkring en time, kørte brudeparret i selskab med deres gæster mod Egeskov Slot, hvor bryllupsfesten blev afholdt i Riddersalen på det 465 år gamle slot.

59-årige Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille har været gift to gange tidligere. Senest med Caroline Søeborg Olesen, som han blev skilt fra i 2016.

Han overtog Egeskov Slot i 1994 efter sin far Claus Ahlefeldt-Laurvig-Bille og er 11. generation på slottet. Han bærer titlerne greve, godsejer og kammerherre.

Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg er 48 år. Hun er datter af prinsesse Benedikte, niece til Dronning Margrethe og barnebarn af Kong Frederik d. 9.

Se også: Geggo afslører: Derfor trak jeg stikket

Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg har dannet par siden 2017.