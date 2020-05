Dansk prinsesse ændrer bryllupsplaner

Prinsesse Theodora, der skulle have været gift senere på måneden, har sat bryllupsplanerne på standby

Prinsesse Theodora, der er datter af dronning Margrethes søster Anne-Marie, skulle senere denne måned have været gift med sin forlovede, den amerikanske advokat Matthew Kumar.

De to blev forlovet i 2018, men må nu vente endnu et stykke tid på at sige officielt 'ja' til hinanden.

Det stort anlagte bryllup skulle have været afholdt på den græske ø Spetses, men på grund af corona-situationen er brylluppet nu blevet udsat på ubestemt tid. Det skriver flere medier - blandt andet Daily Mail.

Theodora og Anne-Marie sammen til modeshow Grækenland i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

36-årige Theodora, der arbejder som skuespiller under kunstnernavnet Theodora Greece, er født i London, men bor i dag i Los Angeles. Hun er datter af den tidligere græske kong Konstantin og eksdronning Anne-Marie.

De officielle royale titler mistede Theodoras forældre i 1974, da en grundlovsændring afskaffede monarkiet, hvilket gjorde Grækenland til en republik.