Danskerne går amok over Mary-billede

Onsdag bliver kronprinsesse Mary 48 år. Det markerer kongehuset på de sociale medier med et nyt billede af Mary - tilsyneladende til stor glæde for mange danskere

5. februar er en særlig dag i det danske kongehus.

Det er nemlig kronprinsesse Marys fødselsdag, og netop i dag kan hun fejre sin 48 års fødselsdag.

Mærkedagen har det kongehuset valgt at markere på de sociale medier ved at dele et spritnyt billede af den smukke kronprinsesse.

Og netop det billede er faldet i god jord hos danskerne.

Billedet har både på Facebook og Instagram i skrivende stund tilsammen fået over 30.000 likes på bare tre timer, mens det er blevet kommenteret flere tusinde gange.

Under billedet ønsker tusindvis af danskere kronprinsesse Marry tillykke, mens flere også kommenterer det nye billede og kronprinsesse Marys person i rosende vendinger:

'Tillykke til Danmarks skønne, smukke, dejlige, hjertevarme Kronprinsesse Mary', skriver en.

'Smukke smukke Mary, du gør Danmark stolt. Smuk og dejlig og en værdig repræsentant for Danmark. Kæmpe tillykke til vores fantastiske, dygtige og flittige kronprinsesse', skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Stort tillykke med fødselsdagen til Verdens bedste Kronprinsesse. Tak for Deres altid gode humør, din åbenlyse kærlighed til Kronprinsen og børnene, deres naturlige måde at møde befolkningen på og ydmyge tilgang til deres rolle'.

'Stort tillykke. Sikke et fantastisk billede. Jeg håber, du får lidt 'mig'-tid, og at du kan nyde din specielle dag', skriver en kvinde.

Meget folkekær

Ifølge Søren Jakobsen, der er forfatter og kongehusekspert, er det ikke en overraskelse, at danskerne er så vilde med kronprinsesse Mary.

- Det er jo mange ting, der gør, at danskerne elsker Mary. Hun er jo modelsmuk. Det må man sige. Den rejse, hun har været på, fra almindelig pige og kvinde i Australien til kronprinsesse og kommende dronning har været fantastisk. Hun har formået at leve sig ind i rollen på en måde, der falder i danskerens smag. Hun har et socialt engagement med eksempelvis Mary Fonden. Hun beskæftiger sig med noget, der giver mening, siger Søren Jakobsen til Ekstra Bladet.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på Fredensborg Slot. Foto: Keld Navntoft

Søren Jakobsen fortæller, at kongehuset har nydt rigtig godt af Marys tilstedeværelse.

- Hendes fornemmeste opgave var jo at sørge for, at arvefølgen går videre. Det har hun gjort, og der var jo usikkerhed om det i mange år, fordi kronprinsen gik og tumlede rundt. Men med Mary har Frederik fundet sin soulmate. Hun er den bedste part af Frederik, siger han og fortsætter:

- Hun har formået at være kongelig på en meget fin måde. Det er ikke medfødt, men hun har haft en evne til at adoptere de ting, der skal til. Stil, hun er i øjenhøjde, hun kan begå sig i forhold til Forsvaret, hvor hun har fået rang, og samtidig opfylder hun alles prinsessedrømme, for hun kunne jo gå catwalk i Paris eller Tokyo. Hun er jo gudesmuk, og så er hun ophøjet, men uden at være det over for folket. Hun har en perfekt balance mellem at være kongelig og ikke at være det, siger han.

- Så stort tillykke. Tillykke til Frederik og til Kongehuset. Hun har virkelig gjort det godt, afslutter han.

For tiden er kronprinsesse Mary bosat i Schweiz, mens hende og kronprins Frederiks fire børn går i skole i den populære skiby Verbier.

Efter planen vender hun hjem til Danmark om to måneders tid.