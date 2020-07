Danskerne i svime over detalje

I dag - onsdag 22. juli - bliver prins Felix, der er søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, 18 år og dermed myndig.

Prins Felix' 18-års fødselsdag er onsdag blevet fejret med familien og de nærmeste venner i Frankrig på Chateau de Cayx. Også grevinde Alexandra er til stede.

Det viser de billeder, som kongehuset delt flere billeder fra Felix' store dag. Se dem herunder:

Og netop den detalje er noget, som flere af kongehusets følgere på Instagram har bidt mærke i.

'Så flot Alexandra også er med til at fejre fødselaren. Respekt og næstekærlighed. Det kunne mange familier lære meget af,' skriver en følger, mens en anden er helt enig:

'Kongehuset viser vejen. Dejligt billede af begge forældre og alle børn.'

'Hvor er det dejligt at se at Alexandra er med. Hun er trods alt en del af familien. Et godt eksempel for andre skilsmissefamilier,' lyder en tredje kommentar.

Vil fylde mindre Ifølge Lars Hovbakke Sørensen vil prins Felix 18 somre også have betydning for, hvor meget prinsen vil fylde i det danske kongehus. - Man vil se mindre til ham i det daglige, men han er stadig et af dronningens første børnebørn, og han vil fortsat spille en rolle og være til stede, når der er store begivenheder i kongehuset og deltage i arrangementer. Pressen vil også blive ved med at interessere sig for ham, men han vil fylde mindre i det daglige, siger Lars Hovbakke Sørensen. Kongehuseksperten spår, at det kan blive svært for prins Felix at skabe en balance mellem det royale liv og det mere almindelige liv, hvor han skal passe en uddannelse eller et arbejde. - Det er en vanskelig balancegang. Så selvom det kan virke mærkeligt, har de unge kongelige et lidt mere udfordrende og vanskeligt liv. De skal have en større balancegang end andre unge. Det blev tydeligt med prins Nikolai. Der er en klar forventning til, at han tjener sine egne penge. Men der er også en forventning til, hvordan han tjener de penge og skaber sig en karriere. Da han startede som model fik det jo for eksempel en del kritik, siger han og fortsætter: - Så den her dobbeltposition kan være meget vanskelig.

'En moderne familie'

De tre Instagram-brugere er langtfra alene om at bemærke detaljen.

Og det er ikke så underligt, at grevinde Alexandras tilstedeværelse vækker glæde, siger kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

- Ved at grevinde Alexandra er blevet inviteret med til Frankrig, udstråler de, at de er en moderne familie, ligesom mange andre danske familier med skilsmisse og alt, hvad det indebærer, og at de stadig kan stå sammen som familie og dermed er et moderne kongehus, siger han og fortsætter:

- Det bevirker, at folk kan relatere sig til dem og identificere sig med dem.

At prins Felix nu er fyldt 18 år har ikke blot betydning for prinsen selv, men også for hans mor, grevinde Alexandra. Hun har nemlig frasagt sig sin apanage fra den dag, Felix fylder 18 år.

