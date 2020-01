Støvet fra den bombe som prins Harry og hertuginde Meghan smed onsdag aften, har endnu ikke lagt sig.

Den højest overraskende melding om, at de trækker sig tilbage, efterlader et hav af spørgsmål - både internt i den britiske kongefamilie og rundt om i verden. For hvad skal det royale par så nu?

Den amerikanske pr-guru Ronn Torossian mener ifølge avisen Mirror, at det yderst celebre par vil blive en ren pengemaskine, som vil får lukrative tilbud fra nær og fjern. Men den tolkning er den danske kongehusekspert Søren Jakobsen lodret uenig i.

- Vi mangler stadig noget afklaring på, præcis hvordan de i fremtiden skal støttes og skal klare sig økonomisk. Det kan da godt være, at hun kan tjene penge, hvis hun genoptager sit skuespil, men parret optræder så krukket, så jeg har vanskeligt ved at se dem omsætte deres liv til noget kommercielt, siger han til Ekstra Bladet.

Søren Jakobsen mener, at prins Harry har udvist dårlig dømmekraft og grænsende til paranoia på det seneste. Blandt andet med sine kommentarer om, at tragedien med Diana vil kunne gentage sig.

- Og så er det helt vanvittigt, at han ikke har orienteret dronningen om beslutningen om, at han og Meghan trække sig tilbage. Det er virkelig dårlig dømmekraft. Deres krukkeri er enestående, siger Søren Jakobsen og fortsætter.

- De fik bryllup og hele musikken. Meghan Markle var nok den sidste Hollywood-skuespiller, der kommer til at opleve det. Hun har fået vendt det hele på en fantastisk dårlig måde, og jeg tror, at det bliver et problem for dem at få en civil økonomisk indkomstkilde, for hvem pokker tør arbejde sammen med dem. De kan ikke en gang finde ud af at underrette dronningen om så væsentlig en ændring. Hvad så med forretningesforbindelser? Hvem tør kaste sig ud i det?, spørger han.

Deres beslutning om, at trække sig lidt tilbage mener Søren Jakobsen dog kan være klog nok - hvis den altså var håndteret mere elegant og ikke smidt ud som en nyhed på Instagram.

- Tendensen i det er nu udmærket. Vi har kongehuse flere steder i Europa med alt for mange prinser og prinsesser. Det har de for eksempel begrænset i Sverige, hvor kongen har besluttet, at det kun er kronprinsparret nu hører til inderkredsen. Og det sammen i Danmark, hvor dronningen har sagt, at der kun én - og det er prins Christian - der skal på finansloven i fremtiden. De andre skal klare sig selv.

Og der er god sandsynlighed for, at danske prinser og prinsesser i fremtiden vil prøve at trække sig væk fra kongehuset, ligesom prins Harry og hertuginde Meghan har gjort det i Storbritannien. Det vurderer Michael Bregnsbo, lektor i historie ved Syddansk Universitet, som blandt andet forsker i hofliv.

- I det danske kongehus er der så mange børn, der aldrig kommer i nærheden af at arve tronen.

- Og der kan man nok forestille sig, at mange af dem fremfor at leve af at være kongelige hellere vil have en normal tilværelse med et normalt familieliv og arbejde, siger Michael Bregnsbo.

Ifølge Michael Bregnsbo gælder den forudsigelse også flere af kronprinsparrets fire børn.

Han uddyber, at de på den måde også lettere kan undgå offentlig kritik, hvis de tjener deres egne penge.

- Det er et meget stort pres at være en offentlig person i offentlighedens søgelys og have hele pressen med, uanset hvor man færdes.

- Så hvorfor ikke i stedet slå sig til ro med en mere fredelig og normal tilværelse langt fra hoffets glans og mediernes søgelys, siger Michael Bregnsbo.

I britiske medier bliver det vurderet, at en stor del af årsagen bag, at prins Harry og hertuginde Meghan er trådt et skridt tilbage, er, at de er trætte af hele tiden at være i mediernes søgelys.

Michael Bregnsbo understreger, at det ikke er en udmeldelse af kongefamilien at trække sig lidt væk.

- Man vil bare ikke leve af at være kongelig. Der er nogle, der er født først og skal arve tronen. Og der er nogle andre, der må finde noget andet at lave, siger han.

Han peger på, at flere forskellige job kan være relevante for medlemmer af kongefamilien.

Historisk er et job som officer oplagt. Derudover er det meget muligt, at de finder arbejde i fremtrædende stillinger i velgørende organisationer. Men mere 'ydmyge' job er også en mulighed, lyder vurderingen.

