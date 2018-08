Derfor droppede DR dronningen

Emner, der er blevet talt om ved tidligere pressemøder:

2008: Kronprins Frederiks kandidatur til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vækker røre. Dronningen siger, at hun ærgrer sig over kritikken, og at hun mener, at det vil være gavnligt for Danmarks image og synlighed, hvis han bliver valgt.

2005: Kronprinsesse Mary nedkommer snart med kronprinsparrets første barn. Dronningen fortæller, at hun glæder sig til igen at blive farmor. Også prins Joachims ekskone, prinsesse Alexandra, bliver omtalt, da dronningen bekræfter, at Alexandra havde fået en ny ven - den 15 år yngre filmfotograf Martin Jørgensen.

2003: Rygterne om, at kronprins Frederik skal forloves med australske Mary Donaldson svirrer. Dronningen kommer til at tale over sig, da hun siger, at der ikke vil gå lang tid, før kongehuset vil annoncere forlovelsen.

1988: Kronprins Frederik og prins Joachim kører galt i en alvorlig bilulykke nær slottet. Prins Joachim sidder ved rattet, da bilen i høj fart ryger ud i rabatten, hvor den slår en kolbøtte. De to prinser kritiseres i offentligheden og må undskylde på pressemødet.