De fleste, der driver en husholdning, ved udmærket, at den kan være bekostelig at drive i både tid og penge.

Der skal laves mad, vaskes tøj, gøres rent, og man kan blive ved.

Alt sammen hober sig op i løbet af et år, men omfanget er alligevel utroligt, når man hedder dronning Margrethe til fornavn.

Christian VII's Palæ på Amalienborg står knivskarpt, efter Margrethes rengøringsassistener har været der. Foto: Ritzau Scanpix/Søren Lorenzen

Alene hendes regning til rengøring og vask sneg sig sidste år op på 9 millioner kroner.

Beløbet fremgår af kongehusets netop offentliggjorte 2018-årsrapport.

Det koster Margrethes husholdning Af statens bistand til Margrethe på 81 skattefrie millioner kroner går ca. 40 procent eller omkring 34 millioner kroner til de såkaldte serviceenheder. Det kan udregnes på baggrund af den netop offentliggjorte 2018-årsrapport. Serviceenhedernes opgaver tæller: Betjening og kørsel - 14,7 mio. kr. Rengøring og vaskeri - 9 mio. kr. Stald - 3,8 mio. kr. Køkken - 3,1 mio. kr. Værksteder - 3,8 kr. Der var 91 fuld- og deltidsansatte i dronning Margrethes hof ved udgangen af 2018. Sådan gjorde vi I årsrapporten fra 2018 har kongehuset fremlagt beløb fra konkrete udgifter fra nogle af de såkaldte serviceenheder, blandt andet betjening og kørsel. På baggrund af disse beløb har Ekstra Bladet udregnet udgiften til andre af serviceenhedens specifikke opgaver. Det kunne lade sig gøre, fordi det også oplyses, hvor stor en procentdel, den specifikke udgift udgør af den samlede udgift til serviceenhederne. (Kilde: Kongehusets årsrapport 2018) Vis mere Luk

Kongehusets rengøringspersonale har også nok lysekroner, malerier og store urværker at støve af og tusindvis af kvadratmeter gulv at støvsuge og skurre i palæerne og på slottene.

Brugte underbukser

Årsrapporten afslører også, at Margrethes rengøringspersonale havde travlt i vaskeriet, der befinder sig på Amalienborg.

Her bliver hendes linned vasket, renset og tørret.

Det vil sige - efter ordets oprindelig betydning - alt fra duge og servietter fra aftenselskaber til brugte underbukser og sengetøj.

Det er dyrt at holde fest, og sidste år havde Margrethe i alt 1600 middagsgæster. Foto: Tariq Mikkel Khan

En anden udgift går til betjening og kørsel - med andre ord dronningens tjenere, altså blandt andre chauffører, livrister og taffeldækker.

Løn til disse løb op på 14,7 millioner kroner i 2018.

For det beløb kunne Margrethe til gengæld slippe for at røre en finger, hvis hun en grå mandag ikke var i humør til selv at hente en kop te eller aftensmaden.

Nye og gamle øser

Ligeledes sikrede chaufførerne, at Margrethe ankom sikkert og til tiden i en af kronebilerne.

Det kunne for eksempel være hendes Bentley Mulsanne, hun købte i 2011.

Det var i øvrigt en dyr dyt til 6,4 millioner kroner. Margrethe slap dog billigt for 1.850.000, fordi hun ikke betaler afgift.

Margrethe ankommer med kronebil til sin egen fest - nytårskuren på Amalienborg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er også chaufførerne, der vedligeholder kongehusets vognpark bestående af omkring 20 lækre øser, heriblandt både gamle biler såsom Store Krone og nye såsom Bentley’en.

30 liter sovs

Kokkene i Margrethes køkken sikrer, at regenten får en sund og alsidig kost baseret på sæsonens råvarer.

For omkring tre millioner kroner er Margrethe således fritaget fra at bekymre sig over, om der er købt ind, om kartoflerne har fået nok, eller om sovsen skiller.

Det er også køkkenet, der bespiser Margrethes mange gæster, og i 2018 serverede de 30 liter sovs, skrællede 2000 asparges og stegte 60 kilo krondyr.