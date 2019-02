Det skal han lave

Prins Nikolai tager vældig del i sit civile liv.

Han er blevet indlemmet i ejendomsmatadoren Mikael Goldschmidts koncern.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter den 71-årige milliardær, at han har taget prinsen under vingerne.

'Jeg kan bekræfte, at Prins Nikolai er påbegyndt et trainee-forløb i M. Goldschmidt Holding koncernen, og at dette løber frem til efter sommeren', udtaler han i en mail.

'Vi er meget glade for at have prins Nikolai med på holdet, skriver Mikael Goldschmidt. Foto: Peter Nørby

Mikael Goldschmidt oplyser, at Jokkes og Alex' 19-årige søn får mulighed for at beskæftige sig med investering, finans, administration, regnskab og jura.

'Prins Nikolai vil under dette trainee-forløb få mulighed for at stifte bekendtskab med de mange forskellige funktioner, der er en væsentlig del af det at drive M. Goldschmidt Holding-koncernen', skriver Mikael Goldschmidt.

Regnskabsmæssigt er der nok at se til.

Ikke nok med at Mikael Goldschmidts livsværk råder over flere forretninger, jonglerer han også med millioner af kroner.

Forgylder sig

M. Goldschmidt Holding havde sidste regnskabsår et overskud på 116,6 millioner kroner efter skat.

Af det beløb udloddede Mikael Goldschmidt, som ejer aktieselskabet, 30 millioner kroner i udbytte, som han har gjort det de foregående tre år.

Koncernen består af flere forretningsben, herunder investeringer i prestigefyldte ejendomme i og omkring hovedstaden, Imerco og investeringer i værdipapirer.

Pligtopfyldende

Prinsen har allerede udmærket sig på en måde, så selv øverste chef har fået nys om det.

'Prins Nikolai er gået til opgaven med stor entusiasme og dedikation og er i øvrigt myre flittig, pligtopfyldende og meget vellidt af sine kollegaer'

'Vi er meget glade for at have prins Nikolai med på holdet', tilføjer Mikael Goldschmidt.