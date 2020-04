- Det skriger til himlen

Tirsdag morgen delte kongehuset en række nye kunstportrætbilleder i anledning af, at dronning Margrethe fylder 80 år torsdag 16. april.

På billederne mødes tre generationer, idet dronning Margrethe er fotograferet sammen med sin ældste søn, kronprins Frederik, og Frederiks ældste søn, prins Christian.

Portrætterne er taget i efteråret og vinteren 2019 i Christian IX’s Palæ på Amalienborg samt på Fredensborg Slot og indbefatter udover generationsportrætter også individuelle portrætter af dronning Margrethe.

Se også: Bryder årelang tradition: Danskerne begejstrede over nye billeder

Billederne har efterfølgende skabt stor begejstring blandt danskerne, der på både Facebook og Instagram roser billederne og dronningens beslutning om at fange de tre generationer på et og samme billede. Der har dog også sneget sig kritiske kommentarer ind undervejs, hvor flere påpegede, at billederne virkede meget opstillede og måske endda photoshoppet.

Per Morten Abrahamsen, der er kendt for sit iscenesatte fotografi, står bag billederne, som ifølge kongehuset er blevet til i samspil mellem fotografens research og forslag samt dronning Margrethes egne ønsker.

Ifølge kongehuset vil der de næste dage udkomme flere billeder fra serien. Foto: Per Morten Abrahamsen

Hos en række eksperter har billederne - ligesom hos danskerne - fået en blandet velkomst.

- Jeg kender jo Abrahamsen som en super fotograf, men de her billeder er lidt stive i det. Han har været lidt for beæret over opgaven, for de falder lidt udenfor det, han kan og plejer at gøre. Han har fotograferet mange fremtrædende erhvervsfolk, hvor han har fået det nære frem. Han tilføjer ikke det kongelige portrætfoto særlig meget nyt her, lyder dommen fra kongehusekspert Søren Jakobsen, der fortsætter:

- Jeg kunne godt tænke mig, at fotografen gav sig lidt mere frihed. Billederne er gode, men de er altså lidt stive i det.

Søster raser mod Meghan: - Det er egoistisk

Photoshoppet?

Kunsthistoriker og ekspert i kongelig portrætkunst Thyge Christian Fønss-Lundberg er mere positivt stemt over for generationsportrætterne, men han forholder sig også kritisk.

- Det er nogle dejlige billeder, og der er noget stolthed i dem. Især det billede, hvor Margrethe holder om skuldrene på Frederik og Christian. Vi er jo ikke vant til at se vores dronning vise de store følelser, så jeg synes, det er dejligt at se, siger han og tilføjer:

- Men de ser mærkeligt photoshoppede ud. Det bliver kaldt en kunstportrætserie, og selvom jeg er portrætekspert, har jeg aldrig hørt det udtryk før. Jeg tænker, om det dækker over, at det i virkeligheden er sammensat af flere billeder?

Fotograf Per Morten Abrahamsen understreger dog, at billederne ikke er photoshoppede, og at det ikke er ham, der har valgt at definere billederne som 'kunstportrætter'. Han mener heller ikke, at portrætterne er for stive.

- Jeg synes faktisk, der er noget spontanitet og liv i billederne, og så mener jeg, at de lægger sig op ad en tradition, siger han.

Orden i arvefølgen

Kongehusekspert Søren Jakobsen er ikke overrasket over, at mange danskere er begejstrede for billederne, selvom der ifølge ham er flere faldgruber ved dem.

- Folk er vilde med dem, og de elsker dem alligevel. Det fine ved det er jo, at dronningen med de billeder understreger, hvad det handler om - nemlig arvefølgen. Det er en billedlig overlevering i de billeder, når der står tre generationer. Vi kan godt undvære Mary og Marie i den her sammenhæng, fordi de stjæler opmærksomheden, og her handler det om arvefølgen. Det er det, dronningen gerne vil have os til at tænke på med de her billeder, siger han og fortsætter:

- Der er lavet generationsbilleder før, men tidspunktet og metoden understreger kontinuiteten. Jeg er 80 år, still going strong, og der er orden i arvefølgen, signalerer hun.

I den nye billedserie er dronningen også fotograferet alene. Foto: Per Morten Abrahamsen

En dynastisk tankegang

- Hvorfor tror du, at der er så mange, der er vilde med de her billeder?

- Der er en dynastisk tankegang bag billederne. Folk kan godt lide at se linjen i et kongehus, som de kan i et firma. Man kan godt lide, at der er en gennemgående linje i det, og at det bliver illustreret, at det fortsætter, siger Søren Jakobsen og tilføjer:

- Og så er prins Christian jo en flot og høj mand, og dronningen er stolt. Det lyser ud af hende.

Dronning Margrethe, prins Christian og kronprins Frederik er samlet i en ny portrætserie i anledning af dronning Margrethes 80 års fødselsdag. Foto: Per Morten Abrahamsen

Ifølge Søren Jakobsen er det et klogt træk af dronningen at udgive den slags billeder netop nu.

- Timingen er god. Der var et påskeinterview, som ikke var så godt, og nu kommer de her billeder ovenpå, og så skal vi tænke på noget andet. PR-tankegangen er god. Og dynasti-tankegangen er i billedet og er symbolsk meget tydeligt, understreger han.

Der er dog en særlig ting, som er faldet Søren Jakobsen i øjnene i forbindelse med de nye billeder.

- Jeg undrer mig over, at dronningen med sin kunstneriske sans optræder i lilla kjole i et rødt rum. Der har hun ikke haft farveskalaen fremme. Det skriger til himlen i mine øjne, og her svigter hendes kunstneriske sans. Hun skulle have skiftet kjole. Det er dejligt, hun optræder i farver, men lige her rammer hun ved siden af, siger han.

Kongehuset oplyser, at der vil blive offentliggjort nye portrætter i billedserien hver morgen 14., 15. og 16. april.