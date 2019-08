Donald brændte dronningen af: Nye planer

Trump skulle blandt andre have mødt dronning Margrethe under statsbesøget, som han har aflyst

Dronning Margrethe har allerede lagt nye planer, efter Donald Trump har aflyst sit statsbesøg til Danmark.

'I lyset af det aflyste statsbesøg fra USA den 2. og 3. september har Hendes Majestæt Dronningen besluttet at gennemføre den tidligere planlagte offentlige audiens på Christiansborgs Slot mandag den 2. september', skriver Kongehuset på deres hjemmeside.

Dronningen havde ellers sat tid af i kalenderen til at mødes med den amerikanske præsident, men da den amerikanske præsident aflyste statsbesøget, brændte han også møder af med blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) og dronningen.

Den offentlige audiens var endda i første omgang blevet aflyst på grund af præsidentens planlagte besøg.

Men den offentlige audiens er nu tilbage i Kongehusets kalender, og audiensen starter klokken 10.

Aflyste i nat

Der vil til den offentlige audiens være rig mulighed for, at man kan komme forbi Christiansborg Slot og takke dronningen.

Mette Frederiksen fik beskeden om Donald Trumps aflysning i nat, da det Det Hvide Hus sendte en besked til den danske ambassade.

På Twitter skrev Donald Trump også, at han aflyste det planlagte statsbesøg, da Mette Frederiksen ikke ønsker at diskutere et salg af Grønland.

Han skrev også, at han stadig har tænkt sig at besøge Danmark, men at det bliver på et andet tidspunkt.