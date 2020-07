Drama under kronprinsens ferie: Ild i royal golfbil

Tirsdag eftermiddag udspillede dig sig noget af et drama på Gråsten Slot i Sønderjylland, hvor kronprinsparret sammen med deres børn i øjeblikket holder sommerferie.

Her brød en af deres golfbiler pludselig i brand og brændte helt ud midt i slotshaven.

Det skriver JydskeVestkysten.

- Det var en kortslutning i golfbilen. Nej, jeg ved ikke, om det var kronprins Frederik eller hvem, der ringede efter hjælp, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- & Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Politiet oplyser, at der ikke var fare for bygninger eller mennesker under episoden, og at brandvæsenet hurtigt kom til stedet og fik slukket ilden.

Den royale familie har for vane at samles på Gråsten Slot om sommeren. Foto: Nicolai Tobias

Bekræfter hændelse

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, som bekræfter hændelsen.

'Vi kan bekræfte, at der har været en mindre brand i en golfvogn på Graasten. Branden skyldes en kortslutning og ingen er kommet til skade', skriver kommunikationsafdelingen i en mail.

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn, prinsesse Isabella, prins Christian, prinsesse Josephine og prins Vincent holder lige nu sommerferie på Gråsten Slot i Sønderjylland.

Her slapper de af og spiller blandt andet tennis, hvilket kronprinsesse Mary har fortalt om på Instagram, hvor hun ligeledes har delt private billeder fra ferien.