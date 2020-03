Dronning Margrethe aflyser fødselsdagsfejring

Det danske kongehus har taget konsekvensen af udbredelsen af coronavirussen, og derfor har man aflyst den planlagte fejring af Dronning Margrethes 80-års fødselsdag i april. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Den danske dronning fylder 80 år den 16. april, men den fødselsdag skal ikke fejres i stor stil, som det ellers var planlagt. Derudover har kongehuset aflyst alle arrangementer i den kommende tid.

'Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation. Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor. Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden,' siger dronning Margrethe i pressemeddelelsen.

'Jeg vil gerne rette en dybtfølt tak til det danske sundhedspersonale og de myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, som udviser stor handlekraft og omsorg for den danske befolkning, så vi sammen kan komme igennem denne vanskelige tid.'

I pressemeddelelsen oplyses det desuden, at dronning Margrethe netop er hjemvendt fra vinterferie i Norge. Hun opholder sig nu på Fredensborg Slot.

Stor fejring planlagt

Det var ellers den helt store fejring, som kongehuset havde planlagt i forbindelse med den runde fødselsdag.

Allerede 2. april skulle fejringen være skudt i gang med åbningen af udstillingen 'Dronningens ansigter', der portrætterer dronningens liv, virke og særlige interesser. Dagen efter skulle dronning Margrethe have holdt pressemøde i Havesalen på Fredensborg Slot.

Fejringen skulle være fortsat 14. april med karetkørsel fra Amalienborg til Det Kongelige Teaters Gamle Scene, hvor dronning Margrethe og resten af den royale familie skulle overvære en gallaforestilling.

Dagen efter skulle børn fra Danmarks kommuner have fejret dronningen på Christiansborg Slot, mens dronning Margrethe om aftenen skulle have afholdt gallamiddag for det officielle Danmarks samt gæster fra ind- og udland.

På selve dronningens fødselsdag, 16. april, bød programmet blandt andet på morgenvækning på Fredensborg Slot, mens den royale familie på slaget 12:00 ville stå klar til at blive hyldet på balkonen på Amalienborg. Herefter skulle dronning Margethe have kørt karet gennem byen til Københavns Rådhus, hvor der skulle have været taler og underholdning, inden dagen skulle afsluttes med privat middag.

25. april var der planlagt fejring i Tivoli med balletgalla i Tivolis Koncertsal samt middag på Restaurant Nimb for særligt indbudte, inden aftenen skulle sluttes af med et festfyrværkeri.

Den lange fødselsdagsfejring skulle være helt afsluttet 5. og 6. juni, hvor dronningen ville besøge Aarhus Kommune i forbindelse med det traditionsrige sommertogt som et led i fødselsdagsfejringen.

Alt det er nu officielt aflyst, og tiden vil vise, hvordan dronning Margrethe nu skal fejre den runde fødselsdag.

