Dronning Margrethe: - Det er tankeløst at holde fester

Dronning Margrethe har en klar opfordring til danskerne: Bliv hjemme!

- Det er tankeløst at holde fester og runde fødselsdage. Vi har allerede haft flere dødsfald, siger dronningen i en tv-transmitteret tale til danskerne tirsdag aften.

Det, vi gør de næste dage, kan være afgørende, siger dronningen i sin tale til danskerne tirsdag aften.

Talen er indspillet i eftermiddag på Fredensborg Slot, men sendes klokken 20.

Dronningen siger i talen, at hun godt forstår, hvis nogen er skuffede over ikke at kunne mødes med sine venner. Men det er et nødvendigt onde.

- Jeg kan godt forstå, at mange bekymrede. Foråret er på vej. Danmark sprudlede af liv, men nu er det hele gået i stå. Vi må gøre noget. Hver især.

- Et barn kan miste sin bedstemor. En datter sin far. En hustru sin mand. Det er den kæde, som vi skal bruge. Det kan kun ske, når alle tænker sig om.

- Selvfølgelig er det skuffende ikke at kunne mødes med sine venner. Særligt når man er ung. Men I har heldigvis tiden foran jer, lyder det fra dronningen.

Forud for talen var det fra kongehusets side meldt ud, at talen ville handle om 'den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus', og alvoren fornægtede sig ikke i talen, der dog også rummede spor af optimisme.

- Jeg retter en varm tak til myndighederne. I faren stunds holder vi sammen. Det ligger dybt i os mennesker. Denne gang skal vi vise sammenhold ved at holde afstand, sagde dronningen blandt andet.

Coronasituationen har også haft betydning for kronprinsparret, der med deres fire børn har måttet afbryde deres ophold i Scweiz, hvor de var på et 12-ugers skoleophold.

Ros fra Løkke

Dronningens tale får roser med på vejen fra forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

'Stærk appel fra HMD Magrethe II om at tage et personligt ansvar. Det kommer til at gøre mere indtryk end allehånde forbud. Tak for det', skriver Løkke på Twitter.