Dronning Margrethe vil tale til befolkningen

Dronning Margrethe vil tirsdag aften klokken 20 tale til befolkningen.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'Hendes Majestæt Dronningen vil i aften tale til hele befolkningen fra Fredensborg Slot om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus,' lyder det kort.

I pressemeddelelsen lyder det videre, at talen vises kl. 20 på DR og TV 2. Dronningens tale optages i eftermiddag.

Dermed følger hun rådet fra EB's politiske kommentator Henrik Qvortrup, der i weekenden slog et slag for, at der netop i denne kritiske coronasituation er en mulighed for, at monarkiet kan vise sit værd.

- I min optik befinder vi os i den største krise i Danmark siden Anden Verdenskrig. Derfor mener jeg, at dronningen må træde frem og tale til sit folk. Nøjagtigt som kong Harald gjorde det i Norge efter Utøya-terroren. Vores statsminister Mette Frederiksen gør det godt, men alligevel mener jeg, at det er nu, vi har brug for den sammenhængskraft, som dronningen udgør. Det er i svære tider, hun skal træde frem, og hvis det ikke er nu, ved jeg ikke, hvornår det skulle være, lød det fra Qvortrup.

Kongehusekspert Søren Jakobsen var ikke enig.

– Lige nu har Mette Frederiksen jobbet som statsminister, og hun har taget rollen som landsmoder på en måde, der er forbilledlig. Derfor skal dronningen bare holde sig væk. Alle de beslutninger, som skal træffes i en situation som denne, er politiske, og derfor er dronningen helt uegnet til at gå ind i denne sammenhæng, forklarede han.

Kongehuset er også ramt af coronavirussens indtog. Dronningen har aflyst fejringen af sin 80 års fødselsdag, mens Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har meldt ud, at de dropper deres ophold i Schweiz, hvor børnene ellers skulle have gået i skole frem til starten af april, og vender hjem til Danmark før tid.