Dronningen åbner op om prins Henriks død

Dronning Margrete fortæller i ny bog, at afskeden som danskerne gav Prins Henrik, da han døde, berørte hende dybt.

Det var en opbakning fra folket, hun godt kunne have undt sin mand at opleve, imens han stadig var i live, skriver BT.

'Da min mand døde, var det meget overvældende, hvor meget folk gik op i det. Jeg kunne godt have undt min mand at opleve lidt af den sympati', fortæller dronning Margrethe i den nye bog 'Dronning Margrethe'.

I sin bog kommer dronningen også ind på sin mands nogle gange overraskende opførsel, som til tider også har gjort ham upopulær blandt danskerne.

'Folk havde jo sommetider lidt med at se de pudsige sider af min mand, som sandelig var der – dem kunne jeg også se. Men det var fantastisk at se, at folk stod sammen om os på den måde', fortæller dronningen videre om den støtte hun oplevede efter prins Henriks død.

Bogen er skrevet af journalist Karin Palshøj i anledning af dronningens 80-årsfødselsdag næste år