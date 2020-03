Dronningen bliver på slottet

'AFLYST' står der med store bogstaver i kongehusets kalender ved alle arrangementer de kommende uger.

Lige som mange andre danskere tager den royale familie det alvorligt, når vi bliver bedt om at holde os hjemme i det omfang, det overhovedet er muligt. Derfor er alle arrangementer - selv dronningens forestående runde fødselsdag - aflyst.

Det betyder, at vores 79-årige regent bliver bag slottets tykke mure i den kommende tid.

- Dronningen har residens på Fredensborg Slot og har aflyst alle udadvendte aktiviteter i de kommende uger. Dronningen følger naturligvis også selv de råd og anbefalinger som myndighederne anbefaler, fortæller kommunikationschef Lene Balleby til Ekstra Bladet.

Dronningen kom torsdag aften hjem fra sin årlige vinterferie i Norge - en ferie hun ofte har tilbragt sammen med det norske kongepar.

Kong Harald og dronning Sonja er gået i coronakarantæne efter et statsbesøg i Jordan tidligere på måneden.

Ifølge Ekstra Bladet har dronning Margrethe dog ikke være i nærheden af det norske kongepar under dette års vinterferie.

Ved majestætens hjemkomst til Danmark udsendte kongehuset en officiel meddelelse om, at fejringen af dronningens fødselsdag i april er aflyst.

'Hendes Majestæt Dronningen er her til aften vendt hjem fra sin årlige vinterferie i Norge. I lyset af udbredelsen af COVID-19 og følgerne heraf for samfundet, har Dronningen besluttet, at alle Kongehusets planlagte aktiviteter og begivenheder i forbindelse med den kommende 80-års fødselsdag i april aflyses. Den kongelige families deltagelse i øvrige officielle programpunkter i de kommende uger aflyses ligeledes', stod der blandt andet.

I samme meddelelse skrev dronningen også:

'Jeg vil gerne rette en dybtfølt tak til det danske sundhedspersonale og de myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, som udviser stor handlekraft og omsorg for den danske befolkning, så vi sammen kan komme igennem denne vanskelige tid'.